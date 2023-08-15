高虹安稱「不用找零給我」！四叉貓曬帳目：8006元算整數變9千
新竹市長高虹安在擔任立委期間涉嫌詐領助理費46萬元遭起訴，高虹安今（15）日再度發出千字文反擊，強調「無貪污私用意圖、未將零用金奪為私用」，希望司法可以還給她一個公道，高虹安也表示，過往助理代墊私人費用請款，自己都會立即歸墊，有時會有零頭都會說「不用找零給我。」不料，遭網紅「四叉貓」揪出有貓膩，高虹安刷卡代墊了8006元，回到辦公室卻要算「整數9000元」還回去。
記者孫唯容／綜合報導
新竹市長高虹安被控在任職立委期間，涉嫌詐領助理費案，以及遭資策會控告背信案，北檢昨日偵查偵結，其中助理費案遭《貪污治罪條例》、《偽造文書》等罪起訴，但背信案獲不起訴。
高虹安在貼文中指出，過往助理代墊私人費用來請款，高虹安都會立即歸墊辦公室的帳目，有時皮包只有大鈔，也會跟助理說「不用找零給我了」，她直言，足見自己沒有貪污用之不法意圖，如果真要把零用金當自己小金庫私用，怎會有如此舉動？豈不是邏輯矛盾？
不過，「四叉貓」PO出帳目截圖，辦公室的帳目上寫著寫著「乾杯8006（算整數9000給委員）」，而截圖右上角則是這筆費用的發票。對此，四叉貓狠酸高虹安，她會跟助理說「不找零」這句話的意思是要助理無條件進位，「員工聚餐，高虹安刷卡代墊了8006元，回到辦公室要算整數9000元還給高虹安，『不找零』。」