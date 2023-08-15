體壇放大鏡／台灣與世界的差距　自由車場250、333M賽道有何異？

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全大運、亞運太接近 5金車手康世峰：可能要取捨
本次在台灣經典賽拿下5金的「衝刺王」車手康世峰，生涯第一次參加亞運，除了期待外，如何準備亞運也讓他很苦惱，「可能要有所取捨，全運會兩年一次，金牌獎金是選手重要的收入來源；亞運則是重大國際賽，也是夢寐以求的舞台，但在短時間內切換賽道，並把狀態維持在高強度恐有難度，還要跟教練討論。」
資深亞運國手黃亭茵剛從馬來西亞移訓返國，馬上投入台灣經典賽，他坦言，「騎起來感覺沒有很好，畢竟馬來西亞是標準250公尺場地，馬上接333公尺室外場地，轉彎切角度好幾次都騎到藍區，幸好最後有穩住。」
黃亭茵直言，「台灣缺乏標準場地，也影響到競爭實力；連東南亞各國都陸續有室內場地，我們卻遲遲等不到，很明顯感覺到印尼、馬來西亞和印度等國實力提升，現在要拿一面獎牌都不容易。」
騎就對了！ 蕭美玉鼓勵後輩先專注
「風速女王」蕭美玉坦言，250公尺和333公尺場地騎起來有很大的不同，除了室外場地要克服風勢外，連使用的齒片也很不一樣，近年亞運都已經在室內250公尺賽事舉辦，除了2014仁川亞運外，該屆我們成績也特別突出。
至於要如何備戰?蕭美玉說，「我都跟學弟、妹說，騎就對了！很多客觀因素無法改變，就專注在比賽中，想太多也沒有幫助。」
自由車協會疾呼 體育署、政府應設法解決
自由車協會秘書長李開志坦言，「蓋場地的議題已經好幾十年，但這必須要體育署、縣市政府配合。自由車是每屆亞、奧運必辦項目，因此就算花費很高，也應該不惜代價興建，才能提升國內自由車的成績。」李開志說本屆經典賽廣受好評，賽後國際裁判也一致認為台中市立自由車場很優質，包括360度夜間照明、木質地板和場館設計，都屬於亞洲室外場頂級，可惜非室內場地，賽道又沒辦法和國際接軌，要申辦大型賽事亞錦賽、世錦賽難度很高。
李開志說，「250和333公尺賽道真得有很大的不同，騎起來感覺有差，當選手習慣一個場地，過彎、加速的感覺都會記憶在身體中，變成一個反射動作，絕對能反應在成績上。現在日本、南韓、中國等國家不說，連馬來西亞、印尼、香港和哈薩克等國都已經有室內自由車場，盼望台灣能盡快跟進。」
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