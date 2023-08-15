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巨石強森霸氣送房子！窮格鬥家「拿到鑰匙」秒淚崩　超暖內幕曝光

▲巨石強森拿出鑰匙交給巴戈林博，說出最暖心的那句話：「這裡就是你的新家了」，讓後者瞬間激動落淚，大力擁抱表達謝意。（圖／YT@The Rock）
▲巨石強森拿出鑰匙交給巴戈林博，說出最暖心的那句話：「這裡就是你的新家了」，讓後者瞬間激動落淚，大力擁抱表達謝意。（圖／YT@The Rock）

記者潘毅/綜合報導

國際巨星「巨石強森」Dwayne Johnson ，過去以職業摔角選手身分闖出名堂，近年來朝向好萊塢發展也十分成功，螢幕前的硬漢形象深植人心。其實私底下的巨石（The Rock）卻是位超級暖男，近期甚至霸氣送給一位貧困的格鬥家房子，善舉再度讓他大量圈粉。

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巨石強森（Dwayne Johnson）最早是美國職業摔角WWE的頭牌巨星，後來轉往演藝圈發展，累積不少代表作，例如《魔蠍大帝》、《玩命關頭系列》、《野蠻遊戲系列》、《黑亞當》等。

而在今年8月初，巨石強森突然在Youtube頻道上發出新影片，內容是他買了一間房子，要送給在UFC聯盟的32歲格鬥選手巴戈林博（Themba Gorimbo），後者從非洲辛巴威離鄉背井來到美國打拼，雖然成功與UFC簽約，但巴戈林博的生活卻沒有因此改善。

因為巴戈林博每次都把拳賽獎金還有大部分酬勞，幾乎全寄回老家，還替家鄉的社區蓋了一口井，讓所有人都有乾淨水源使用。自己則在美國過著拮据生活，身上更曾一度只剩下7美元（約新台幣235元）。

▲巴戈林博為了省錢，把健身房當成家。（圖／YT@The Rock）
▲巴戈林博為了省錢，把健身房當成家。（圖／YT@The Rock）
小時候也曾生活在困苦環境的巨石強森，聽聞這段故事後也決定出手，直接掏錢幫巴戈林博買下一間邁阿密的新房子。影片中巨石強森先悄悄現身給了對方驚喜，後來又以「見朋友」名義，直接帶著巴戈林博到邁阿密，直接親眼看屬於他的新房子。

新房子內部裝潢也相當用心，不但有巴戈林博與家人的照片，還有完整的格鬥用裝備，最後巨石強森拿出鑰匙交給巴戈林博，說出最暖心的那句話：「這裡就是你的新家了」，讓後者瞬間激動落淚，大力擁抱表達謝意。

巨石強森雖然現在事業有成、相當富有，但其實他的青少年時期過得相當困苦，在他14歲時，曾在夏威夷的一間7-11，每天偷一條 Snickers 巧克力，持續將近一年時間，當時店員其實知情卻心疼不報警。這件事在巨石強森心中一直消散不去，因此現在每次到夏威夷，都會回到那間超商，將架上所有Snickers 買光，分送給店員以及有需要的人，提醒自己別忘記過去所犯下的錯誤。

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