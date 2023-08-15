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邱毅稱高虹安在劫難逃　建議「查綠營貪贜枉法、促郭柯合」彌補

▲邱毅認為，高虹安的危機處理不及格。（圖／資料照片）
▲邱毅認為，高虹安的危機處理不及格。（圖／資料照片）

記者林怡昕／台北報導

新竹市長高虹安昨天因涉嫌詐領助理費遭北檢起訴，對此前立委邱毅今（15）日認為，高虹安應表明一個態度，兩個彌補，一是承認自己有失當，兩個彌補則是查清前新竹市長林智堅和民進黨貪贜枉法的罪證，以及盡力促成鴻海創辦人郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲合作。

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高虹安擔任立委期間，涉嫌詐領助理薪水及加班費共46萬餘元，台北地檢署昨天依《貪污治罪條例》等罪將她與助理等5人起訴。對於高虹安爭議，邱毅指出，詐領助理費和加班費的問題，確實讓人逮個正著，再厲害的律師要為高虹安辯護到無罪，恐怕相當困難，何況大部分助理已轉為污點證人，站在她的對立面，在控辯形勢也不利，「若了解台灣司法，就清楚高虹安此次是在劫難逃」。

邱毅也認為，高虹安的危機處理不及格，例如她用「不喝咖啡」，來說明檢察官羅織定罪，政治追殺，但馬上被打臉，並成為網路上嘲諷她的熱點，反而模糊了「政治操控司法」的焦點，高虹安的問題一定會衝擊到郭、柯的選情，但是好還是壞，則很難說。「這時候高虹安可以做什麼？我認為高虹安應表明一個態度，兩個彌補。」

邱毅指出，一個態度是承認自己在助理費和加班費的運用確有失當，但無貪污詐領的犯意，只是因初任立法委員而犯錯，會勇於面對司法的檢驗，彌補是在有限的任期內（可能只剩下幾個月），查清林智堅和民進黨貪贜枉法的罪證，反正已是背水一戰，不需再有任何顧慮，查清真相，讓重大貪污犯繩之於法，是她對新竹市民最好的回報。

邱毅再提第二個彌補，是高虹安盡力促成郭、柯合作，兩位都是她的提攜者，她不願意兩位受制於環境因素而錯失合作，更希望兩位能不計權位完成搭配，兌現下架民進黨的目標。

邱毅認為，生命中總有些挫折和挑戰，坐牢並不可怕，更生人也並非羞恥的稱號，重要的是坦然承認錯誤，面對司法挑戰，現今高虹安已被逼到懸崖邊，這時已無所畏懼，背水一戰、拼力一搏，用行動告訴民進黨，「要弄死高虹安是要付出高昂代價的」。

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