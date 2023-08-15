邱毅稱高虹安在劫難逃　建議「查綠營貪贜枉法、促郭柯合」彌補

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邱毅也認為，高虹安的危機處理不及格，例如她用「不喝咖啡」，來說明檢察官羅織定罪，政治追殺，但馬上被打臉，並成為網路上嘲諷她的熱點，反而模糊了「政治操控司法」的焦點，高虹安的問題一定會衝擊到郭、柯的選情，但是好還是壞，則很難說。「這時候高虹安可以做什麼？我認為高虹安應表明一個態度，兩個彌補。」
邱毅指出，一個態度是承認自己在助理費和加班費的運用確有失當，但無貪污詐領的犯意，只是因初任立法委員而犯錯，會勇於面對司法的檢驗，彌補是在有限的任期內（可能只剩下幾個月），查清林智堅和民進黨貪贜枉法的罪證，反正已是背水一戰，不需再有任何顧慮，查清真相，讓重大貪污犯繩之於法，是她對新竹市民最好的回報。
邱毅再提第二個彌補，是高虹安盡力促成郭、柯合作，兩位都是她的提攜者，她不願意兩位受制於環境因素而錯失合作，更希望兩位能不計權位完成搭配，兌現下架民進黨的目標。
邱毅認為，生命中總有些挫折和挑戰，坐牢並不可怕，更生人也並非羞恥的稱號，重要的是坦然承認錯誤，面對司法挑戰，現今高虹安已被逼到懸崖邊，這時已無所畏懼，背水一戰、拼力一搏，用行動告訴民進黨，「要弄死高虹安是要付出高昂代價的」。
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