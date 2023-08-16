星巴克七夕情人節「兩杯6折」！星冰樂第二杯半價　4天優惠送玫瑰

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星巴克明天起幫大家暑假消暑，8月17日至8月18日連續2天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠。單筆交易最高限購4杯（2杯支付原價；2杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌七夕情人節！連喝2天星巴克「兩杯6折」
七夕情人節星巴克「兩杯6折」連喝2天！8月21日至8月22日連續2天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享「兩杯6折」優惠。單筆交易最高限購4杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克1314七夕滿額贈玫瑰花
8月22日七夕情人節，星巴克還加碼滿額贈花活動，當天於門市單筆消費滿1314元，即可獲得「進口空運玫瑰花」一支。提醒大家，數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止；部分門市不參與；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動。
📌CoCo都可：楊枝甘露「第二杯10元」
手搖飲CoCo都可，暑假遇上週三好友日，今天一日限定，釋出超人氣胖胖楊枝甘露(中)、纖細楊枝甘露(中)「第二杯10元」好康。提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月16日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。