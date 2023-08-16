2023年鬼門開「60年來最凶」！ 黑兔年鬼月發威　5生肖要防2問題

星巴克七夕情人節「兩杯6折」！星冰樂第二杯半價　4天優惠送玫瑰

▲8月22日七夕情人節，星巴克推出連續4天、3種優惠活動浪漫助攻，約另一半喝「兩杯6折」、「星冰樂第二杯半價」，1314消費滿額贈送玫瑰花。CoCo都可週三好友日楊枝甘露「第二杯10元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲8月22日七夕情人節，星巴克推出連續4天、3種優惠活動浪漫助攻，約另一半喝「兩杯6折」、「星冰樂第二杯半價」，1314消費滿額贈送玫瑰花。CoCo都可週三好友日楊枝甘露「第二杯10元」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

七夕情人節就在8月22日，星巴克也推出連續4天、3種優惠活動來浪漫助攻，約另一半喝「兩杯6折」，明（17）日起還有「星冰樂第二杯半價」，更祭出1314消費滿額就贈送玫瑰花。CoCo都可暑假遇上週三好友日，釋出超人氣楊枝甘露「第二杯10元」好康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克「星冰樂第二杯半價」連喝2天
星巴克明天起幫大家暑假消暑，8月17日至8月18日連續2天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠。單筆交易最高限購4杯（2杯支付原價；2杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲端午連假7家手搖飲優惠懶人包！星巴克必喝星冰樂買一送一，TEA TOP、康青龍、CoCo都有「買一送一」；還有愛文芒果冰沙「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克七夕情人節祭出「兩杯6折」，滿額再送玫瑰花。（圖／記者蕭涵云攝）
📌七夕情人節！連喝2天星巴克「兩杯6折」
七夕情人節星巴克「兩杯6折」連喝2天！8月21日至8月22日連續2天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享「兩杯6折」優惠。單筆交易最高限購4杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克今天一日限定好友分享日，免抽獎「買一送一」從早到晚狂喝9小時，還贈送BLACKPINK聯名隱藏優惠等大家；西雅圖咖啡冰沙則有「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克再祭出3種優惠活動，連續4天開喝。（圖／記者蕭涵云攝）
    📌星巴克1314七夕滿額贈玫瑰花
    8月22日七夕情人節，星巴克還加碼滿額贈花活動，當天於門市單筆消費滿1314元，即可獲得「進口空運玫瑰花」一支。提醒大家，數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止；部分門市不參與；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動。

    ▲CoCo都可今（28）日發放楊枝甘露買一送一優惠券，平均每杯35元，但因領券系統故障，業者豪氣喊話「去門市直接買一送一」。（圖／業者提供）
    ▲CoCo都可楊枝甘露下殺「第二杯10元」啦。（圖／業者提供）
    📌CoCo都可：楊枝甘露「第二杯10元」
    手搖飲CoCo都可，暑假遇上週三好友日，今天一日限定，釋出超人氣胖胖楊枝甘露(中)、纖細楊枝甘露(中)「第二杯10元」好康。提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月16日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

    星巴克今「買一送一」！免抽狂喝9小時　送BLACKPINK聯名隱藏優惠

    星巴克星冰樂77折　32間手搖飲「買一送一」喝春水堂、龜記、CoCo

    星冰樂只要96元！星巴克「2款隱藏優惠」被挖出　85度C第二杯25元

    快衝！星巴克買1送1剩2天　麥當勞「熟客券免費吃大麥克」到今天

    關鍵字
    我是廣告 請繼續往下閱讀