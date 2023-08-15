肯德基「玫瑰粉紅巧克力脆雞」開箱！七夕情人節520元儀式感滿滿

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肯德基為情侶準備好的「玫瑰粉紅巧克力脆雞雙人餐」，特別設計七夕專屬提袋及禮盒，放入2塊玫瑰粉紅巧克力脆雞＋2塊咔啦脆雞＋2個奶油玉米＋2個蛋撻＋4塊上校雞塊＋2杯中杯可樂，成雙成對的美味好料，還貼心打造「Happy Valentine's Day」情人節掛旗、還有2顆心型氣球，七夕情人節就靠這盒耍甜蜜；想獨享也有「玫瑰巧克力 XL餐」可選。
「玫瑰粉紅巧克力脆雞」即日起至8月17日，PK 雙饗卡APP會員搶先獨家預購；8月18日至8月22日全台甜蜜開賣。預購僅限線上「預訂快取」，（外送/第三方外送不適用）；建議大家，選完取餐店點，記得將取餐時間設定為8月18日後的11:00後取餐，未設定好日期及取餐時間將無法進入結帳頁面；結帳限信用卡/Google Pay/街口支付/Line Pay/全支付。若遇到無法選擇取餐時段，代表該門市已完售，趕快選擇其他門市搶購。
提醒大家，台大卓越、宜蘭家樂福、新竹湖口、宜蘭礁溪、桃園高鐵未販售；而台北光復/台北復興南/新店安康餐廳，因無供應奶油玉米，因此雙人餐中的奶油玉米副餐將調整為2份小薯提供。
如果喜歡今年西洋情人節大耍甜蜜的「愛情醬淋」巧克力「可可脆雞」的民眾，相信這次的粉紅玫瑰口味應該也很對胃口。鮮嫩甜鹹交織的花香炸雞，等大家來嚐鮮。
另外，台灣麥當勞今天也發出超狂「夏季優惠券」，8月16日至9月19日連續35天，從早到晚不限次數開吃啦，夏日解渴必備，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」。「超爽大餐」平均下殺6折開賣，麥香雞、麥香魚、或吉士漢堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋小飲，只要101元起；而勁辣雞腿堡、大麥克、或雙層牛肉吉事堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋勁辣香雞翅（一份2塊）＋小飲，也只要159元就能吃超飽；「雙人共享套餐」也只要209元起開吃。