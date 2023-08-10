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肯德基七夕情人節推「玫瑰炸雞」捧花？粉紅巧克力醬淋還灑花瓣

▲父親節過後即將迎接8月22日七夕情人節，速食品牌肯德基將推出「玫瑰炸雞」捧花？業者預告將有粉紅巧克力醬淋咔啦脆雞還灑花瓣，七夕情人節打造「玫好姻緣」。（圖／翻攝自kfc Instagram）
▲父親節過後即將迎接8月22日七夕情人節，速食品牌肯德基將推出「玫瑰炸雞」捧花？業者預告將有粉紅巧克力醬淋咔啦脆雞還灑花瓣，七夕情人節打造「玫好姻緣」。（圖／翻攝自kfc Instagram）

記者蕭涵云/台北報導

父親節過後即將迎接8月22日七夕情人節，各家餐飲業者無不絞盡腦汁、搶攻浪漫商機。速食品牌肯德基將推出「玫瑰炸雞」捧花？業者預告，爺爺即將化身粉紅月老，幫消費者牽上甜蜜姻緣線，爆料將有粉紅巧克力醬淋咔啦脆雞還灑花瓣，七夕情人節打造「玫好姻緣」。

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還記得肯德基今年西洋情人節才大耍甜蜜，主打浪漫「愛情醬淋」打造「可可脆雞」，以香濃可可醬包覆咔啦脆雞，再撒上酸甜脆口草莓粒，迸發鹹甜新滋味，還儀式感滿滿推出「浪漫禮盒」，一併送上情人節Love造型氣球及浪漫氛圍燈，話題十足。

▲「愛情醬淋 可可脆雞餐」套餐包括可可脆雞 x 2＋咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 2＋可可醬 x 1＋草莓粒 x 1＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中) x 1＋可樂(中) x 2；隨餐附贈「浪漫禮盒」送上浪漫氛圍燈 x 1＋鋁箔氣球 x 1＋氣球 x 4＋吹氣紙吸管 x 1，定價520元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基今年西洋情人節推出的「愛情醬淋 可可脆雞餐」套餐，定價520元。（圖／記者蕭涵云攝）
如今遇上七夕情人節，業者已經預告新品將由肯德基爺爺化身粉紅月老，幫大家牽上甜蜜姻緣線，指出為在七夕情人節打造「玫好姻緣」，透露酥脆咔啦脆雞將會淋上玫瑰粉紅巧克力醬 X 玫瑰花瓣，以甜鹹交織的口味驚艷登場，彷彿墜入玫瑰花海的幸福滋味。

▲愛情醬淋炸雞，肯德基情人節「可可脆雞」還撒上草莓脆粒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲愛情醬淋炸雞，肯德基西洋情人節打造「可可脆雞」還撒上草莓脆粒。（圖／記者蕭涵云攝）
莫非肯德基將引進去年曾在國外曝光的「玫瑰炸雞」捧花？新一代告白神器謎底將於下週8月15日揭曉，請讀者鎖定《NOWnews今日新聞》帶來第一手消息。

▲國外肯德基去年母親節曾秀出玫瑰炸雞捧花。（圖／翻攝自kfc Instagram）
▲國外肯德基去年母親節曾秀出玫瑰炸雞捧花。（圖／翻攝自kfc Instagram）
韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN則早已為迎接七夕，推出浪漫的「粉紅雞情火龍果炸雞」，以台灣季節限定、每日現做的「火龍果醬」，結合與自家招牌的「蜂蜜蒜味醬」，打造芭比也想吃的甜蜜粉紅炸雞。除了炸雞脆皮口感，還添加蓮藕片的清脆，從半雞、去骨炸雞、半半炸雞、雙口味調味炸雞品項，去骨、帶骨炸雞都能自由選擇。

▲芭比粉紅熱潮感染速食界！迎接七夕情人節，bb.q CHICKEN推出台灣限定「粉紅雞情火龍果炸雞」；肯德基則辣上癮，再度攜手王品青花驕麻辣鍋，打造「蔥麻上癮青花椒脆雞」。（圖／全家國際餐飲集團提供）
▲芭比粉紅熱潮感染速食界！迎接七夕情人節，bb.q CHICKEN推出台灣限定「粉紅雞情火龍果炸雞」。（圖／全家國際餐飲集團提供）

 

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