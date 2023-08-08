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父親節吃披薩！優惠懶人包：拿坡里炸雞買6送6　必勝客曬照免費吃

▲父親節吃3大披薩優惠，必勝客上傳與《進擊的巨人》披薩錯位照，免費抽披薩；拿坡里「炸雞買6送6」、再抽獎美國雙人來回機票；達美樂「曬蝦趴老爸」合照抽免費9吋中披薩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲父親節吃3大披薩優惠，必勝客上傳與《進擊的巨人》披薩錯位照，免費抽披薩；拿坡里「炸雞買6送6」、再抽獎美國雙人來回機票；達美樂「曬蝦趴老爸」合照抽免費9吋中披薩。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

父親節標配披薩吃了沒？《NOWnews今日新聞》幫大家整理3大披薩優惠，必勝客《進擊的巨人》犒賞進擊的老爸，上傳錯位照免費抽披薩；拿坡里聯名可口可樂披薩套餐，可抽美國雙人來回機票，還有「炸雞買6送6」；達美樂則祭出「曬蝦趴老爸」活動，上傳合照就有機會抽中免費9吋中披薩。

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📌必勝客《進擊的巨人》披薩！上傳錯位照抽免費披薩
必勝客掀起網路熱夯話題的《進擊的巨人》超特盛套餐，除了有「必勝の巨人」臉孔比薩、神還原漢吉手藝的「馬鈴薯燉肉」，還附上金黃酥脆的薯瓣及蒜香起司麵包，售價799元；只限在PK 雙饗卡APP上購買，採限時限量售完為止。

現在在粉專活動貼文下方留言處，與超巨型「必勝の巨人」16吋比薩盒的互動錯位照，還有機會獲得必勝客比薩兌換券，共抽10名幸運兒免費吃。

▲《進擊的巨人》臉孔比薩使用食材，包括蟹肉棒、玉米筍、年糕、章魚塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《進擊的巨人》臉孔比薩使用食材，包括蟹肉棒、玉米筍、年糕、章魚塊。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里「炸雞買6送6」！聯名披薩套餐抽美國雙人來回機票
拿坡里炸雞專賣店即日起至8月17日，祭出「買6送6」划算優惠！買「雞腿二重奏(6塊)」再送「酥炸雞翅(6隻)」，特價319元（原價450元） ，71折就能一次吃到鮮嫩多汁的雞腿與咔滋咬感的雞翅兩種炸雞。而且三商i美食卡會員可憑點數1點領取拿坡里炸雞優惠券，「買6送6」套餐就能再折10元，最低309元開吃；即日起至8月4日開放領券，兌換至8月17日。

即日起至9月6日拿坡里 X 可口可樂，購買指定套餐且包含可口可樂系列飲料，可獲得「刮刮卡壹張」，有機會抽中「美國雙人來回機票」（數量有限，送完為止 ）。

▲慶祝浪漫520，拿坡里披薩.炸雞專賣店「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元；繼光香香雞歡慶50週年，推出「半價加購」優惠。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里「炸雞買6送6」，聯名可口可樂套餐還可抽獎美國雙人來回機票。（圖／三商餐飲提供）
📌達美樂「曬蝦趴老爸」合照抽免費9吋中披薩
達美樂父親節祭出「曬蝦趴老爸」活動，在粉專留言處上傳一張「與自己的蝦趴老爸」合影的照片，@3位親朋好友、留言「我與我的蝦趴老爸」，並填寫抽獎單，有機會抽中「9吋中披薩」免費吃，共10名。8月18日公布得獎名單、8月25日前發送簡訊兌換序號，中獎者於9月30日前（逾期無效）持序號至達美樂官網電子票券區，輸入序號兌換。

▲達美樂最新「世界10大起司」四喜披薩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂曬爸爸合照抽免費披薩。（圖／記者蕭涵云攝）

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