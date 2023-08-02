獨／必勝客《進擊的巨人》亂牙齒比薩？店員無奈：花3倍時間製作
必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣掀起話題，這顆著實考驗店員「擺臉」手工藝的比薩，還沒開賣前就被員工偷偷抱怨「在開玩笑嗎」，正式開賣後果然掀起民眾搶購，就為了一睹巨人臉孔有沒有「歪腰」？尤其「亂牙齒」巨人意外受到注目。《NOWnews今日新聞》記者訪問到必勝客店員，她無奈透露，一顆「必勝の巨人」臉孔比薩，製作時間將近10～15分鐘，是一般比薩的3倍長時間。
記者蕭涵云/綜合報導
必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩昨（1）日正式開賣，民眾紛紛在社群網路上傳開箱的成果，意外發現掀起眾人爭相購買的原因，不是為了吃吃看有多好吃？竟然多是為了確認巨人臉孔有沒有「歪腰」？舉凡「巨人盛怒臉」、「被打爛的巨人」，都是大家關注的焦點。
而最受網友熱烈討論的，便是很難亂中有序的巨人牙齒，搜尋一輪大家分享的照片，幾乎一半以上的《進擊的巨人》比薩，都因牙口問題受到網友檢視，被挖苦「一口亂牙齒要矯正」、「這巨人有口腔癌」、「檳榔吃太多了吧」等評語。還有網友忍不住說「幫工讀生QQ」，認為此舉是在「跟員工過不去」，直呼「那是店員崩潰的臉」。
《NOWnews今日新聞》記者訪問昨天搶到第一天開箱的民眾陳小姐，她分享吃完的口感心得「今年份蟹味棒已吃好吃滿」，直言「無法說有多好吃但就是有趣」；而晚上下班也馬上跟風的民眾劉小姐則笑稱「我的巨人牙齒蠻整齊的」，認為「其實蠻好吃的」，「皮薄脆有嚼勁，吃起來微辣」，只是料就是滿滿的蟹肉棒，「簡單來說就是蟹肉棒＋澱粉大餐」。
《NOWnews今日新聞》記者也實際訪問到必勝客店員，她無奈透露，雖然自己開賣當天不負責內場，但有聽同事說，一顆「必勝の巨人」臉孔比薩，製作時間將近10～15分鐘，而平常一般比薩約只要5分鐘就能做好，將近要花3倍長時間。畢竟不是每個人都是天生藝術家，雖然大家拿到的巨人風格各異，但套一句網紅視網膜（陳子見）的話，「之前都是巨人在吃人類，這次換我們吃巨人！」幫大家實現願望也增添開箱樂趣。