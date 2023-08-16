實測申請越南電子簽證　三大問題難解、網站運作不順

越南國會6月24日通過修改和補充「外國人在越南入境、出境、過境和居留法」等法律條款，並在8月14日晚間開放所有國家均可申請電子簽證（e-visa），免去昂貴的紙本簽證費用。申請電子簽證者有效期限從單次30天，延長為90天可多次進出，不過民眾和旅遊業者實測電子簽證網站，卻發現出現網頁作業系統不順、申請天數不符和假網站猖獗。
國際中心賴正琳／綜合報導
深耕越南旅遊近40年的旅行業者表示，越南電子簽證網站實測下來仍有些問題，例如網站作業不順，或是跳轉到假網頁，連結到旅行社或個體戶。旅遊業者實際測試，發現將居留時間改為90天，卻被網站頁面拒絕，改為30天才能順利通過，與新規頒訂的90天有所出入。如果需要申請超過30天的居留，旅行社表示可以代為申請。
目前申請電子簽證的方式為前往越南官方電子簽證網站，點選右上角的「Submit application」，上傳6X4大頭照和護照，並填寫個人詳細資料，若有14歲以下兒童隨行，可一起申請。填寫完成後會取得一組識別碼，提供旅客未來查詢簽證是否通過和可將電子簽列印。
不過民眾實際測試後發現，輸入信箱後遲遲收不到驗證碼，以及網頁卡住無法運轉的問題。無論輸入完所有資料，或是一開始就輸入信箱，仍會出現網站卡住，以及收不到驗證碼的難題。旅遊業者也發現，目前沒辦法以個人名義順利申請90天，盼越南政府改善問題。
另外網上湧現大量偽冒簽證網站及聲稱代辦簽證網站，甚至帶有「官方」、「領事館」字眼或模仿官方網站格式，以假亂真。如果在google搜尋引擎直接搜索關鍵字「越南簽證」，搜尋結果會出現寫有「越南落地簽證 官方網站越南簽證在綫」或「越南簽證大使館在綫 越南電子簽證官方網站」等字樣的網站，聲稱可代辦簽證，但並非越南電子簽證官網，且這些造假網站已興起一陣子，由於越南電子簽證的真實網站設計簡易，有時會讓人難以分辨設計簡陋的假網站，提醒民眾慎防詐騙。