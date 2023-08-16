夏慕尼x歐舒丹情人節套餐！七夕限定和牛先訂位　約會爽抽7萬鑽戒

我是廣告 請繼續往下閱讀
「夏慕尼獨家聯名歐舒丹夢幻和牛套餐」，全新餐點融合歐舒丹經典馬鞭草、薰衣草、杏仁等元素入菜，「南法松露蕈菇溫沙拉」搭配現刨杏仁開胃，桌邊現淋的「天使紅蝦海鮮清湯」清甜有味，鮮嫩「北海道干貝佐普羅旺斯香草醬」，搭配堅果香馥郁的「堅果龍虎石斑佐杏仁奶油醬」；主餐除了以火焰點燃乾燥馬鞭草、薰衣草入味的「香燻澳洲M8和牛佐馬鞭草櫻橘醬」，另有「煙燻伊比利豬佐杏桃酸桔醬」可選擇。餐後還奉上「戀夏歐舒丹」專屬甜點，杏仁與莓果交織酸甜口感
「夏慕尼獨家聯名歐舒丹夢幻和牛套餐」包含「天使紅蝦海鮮清湯」、「南法松露蕈菇溫沙拉」、海鮮前主餐「北海道干貝佐普羅旺斯香草醬」與「堅果龍虎石斑佐杏仁奶油醬」，重頭戲主餐「香燻澳洲M8和牛佐馬鞭草櫻橘醬」還能一飽眼福，主廚以鐵板火焰點燃乾燥馬鞭草、薰衣草，煙燻澳洲M8和牛，香氣濃郁充滿普羅旺斯風情，主餐另有「煙燻伊比利豬佐杏桃酸桔醬」可選擇。
約會大餐一定不能少的浪漫結尾，則推出「戀夏歐舒丹」專屬甜點，以杏仁焦化莓果費南雪點綴上杏仁蜂蜜脆片及檸檬馬鞭草醬，猶如盤中酸甜交織的夏日花園，再挑嘴的女朋友都一定能夠被收服。
夏慕尼x歐舒丹「七夕限定和牛」情人節套餐，即日起至10月12日限時販售，套餐售價1,388元（10%服務費另計）；訂位七夕情人節8月22日當天享用，加贈市價700元的限量「桂花保濕露50ml兌換券」，可於非週年慶期間於櫃點消費滿2500元兌換；9月底前用餐合照打卡上傳IG，還有機會抽中價值超過7萬元的鑽石對戒。
而位於松菸湖水生態池旁的「Island133」餐廳，為雄獅集團旗下欣食旅所打造，在整排玻璃窗引入滿滿陽光的新潮空間，催生新派歐陸料理。即日起至9月17日推出主廚林庭右以西班牙啟發的「北緯23.5度夏」套餐，融合「時尚台魂歐陸美食」精神，以西式料理技法展現經典台菜印象；選用生食級甜蝦配上生火腿、無花果及羊乳酪，再淋上蜂蜜雪莉油醋醬打造清爽的「夏日花園沙拉」；致敬西班牙經典杏仁冷湯的「北海道炙燒干貝」，結合白玉苦瓜與白花椰趣味口感。
最精彩的是，將台灣經典料理「客家小炒」重新解構成主菜「伊比利豬菲力」，搭配在地新社香菇、小卷及乾魷魚成創新風味；「SRF極黑和牛翼板」搭配紅鳳菜與甜菜根製成的法式醬汁畫龍點睛；低溫烹煮鎖住美味的「北大西洋挪威鯖魚」，佐以金山地瓜、山蘇及阿根廷青醬。
迎接情人節，8月18日至20日晚餐時段特別供應「戀夏七夕套餐」，提供廣島牡蠣融合蛤蜊味噌布蕾與法式奶油洋蔥根芹濃湯的限定「Hiroshima mon amour廣島之戀」熱前菜。重頭戲甜點，則聯手「Yu Chocolatier畬室」及世界冰淇淋殊榮「DOUBLE V」義式手工冰淇淋，打造夢幻甜點「櫻桃白蘭地巧克力塔佐莓果Gelato」，還每人附上充滿戀愛泡泡的Chandon Rosé粉紅香檳酒一杯；前50組預約賓客，加碼再拿浪漫清新、手工特製的韓式花藝小禮「浮游花」（市價599元）。
一旁的「MIXPOP」策展空間變身夏日空港，不只販售台灣觀光列車系列商品及各地風土特產，還化身小島微醺冰菓室，把刨冰結合「肉紙」，打造潮台創意冰品，還設計涼夏風情打卡牆，營造滿滿度假氛圍，拍美照很加分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！