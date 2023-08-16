《攻其不備》養父母也反擊了！心碎控訴麥克狂討4.7億「封口費」
電影《攻其不備》（The Blind Side）中跨越血緣的親情直接幻滅了！電影中男主角原型就是NFL退役球星麥可奧赫（Michael Oher），近期將「養父母」圖伊夫婦告上法院，稱對方20年來都沒收養他，還把自己當成搖錢樹。對此，圖伊夫婦也透過律師進行反擊，驚爆麥克獅子大開口，狂討1500萬美元「封口費」（約新台幣4.7億）。
記者潘毅/綜合報導
真人真事改編電影《攻其不備》在2009年上映，講述一位非裔高中生麥可，被一對白人夫妻收養，並發掘出麥克的美式足球才能，成功讓他成為一位運動員，逆轉命運的故事，跨越血緣的動人劇情感動全球無數影迷，創下了3億美元（約新台幣95億）的亮眼票房。
綜合外媒報導，圖伊夫婦的委任律師辛格（Marty Singer），於15日發出完整聲明，稱麥可奧赫指控圖伊夫婦從自己身上牟利的說法非常荒謬，還直接爆料「麥克曾威脅勒索圖伊一家，要求他們支付高達1500萬美元的封口費，否則就要向公眾、媒體進行爆料」。
辛格律師更表示，圖伊夫妻過去早有經營良好的餐飲業生意，經濟狀況完全沒問題，「一對身價數億美元的夫妻，會密謀從任何人身上扣押幾千塊利潤的主張讓人難以置信，更不用說是從他們視如己出所愛的人身上」。
辛格最後也針對麥可奧赫的所有指控進行回應，包含麥可早在2020年就知道自己並非被合法收養，過去圖伊夫妻都有向麥克完全坦承「監管」的執行方式與原因，而《攻其不備》的電影收益也都有交付給麥可。
就現況而言，麥可奧赫與養父母圖伊夫婦雙方依舊各執一詞，仍有待法院後續判決，但殘酷的現況，早已傷透《攻其不備》所有影迷的心。