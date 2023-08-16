《攻其不備》麥克養父母竟是富豪！名下擁百間餐廳「身家破24億」
電影《攻其不備》（The Blind Side）劇情在全球感動無數影迷，沒想到近期現實中的變化卻推翻了所有的美好幻想！電影中男主角現實本尊NFL退役球星麥可奧赫（Michael Oher），指控「養父母」圖伊夫婦20年來都沒收養他，還把自己當成搖錢樹，引發全球關注，也讓圖伊夫婦驚身價曝光。
記者潘毅/綜合報導
綜合外媒報導，自從麥可奧赫指控養父母把自己當搖錢樹後，圖伊夫婦（The Tuohys）的背景也被深度挖掘，卻被發現兩人早在「收養」麥可之前，就已經是田納西州曼菲斯當地相當成功的商人世家。
麥克養母莉莉安（Leigh Anne Tuohy）與養父西恩圖伊（Sean Tuohy）名下擁有5間房地產，且都是擁有大莊園的豪宅，名下還有知名品牌肯德基、Taco Bell等速食餐廳，總計約有上百間餐廳，私人飛機、遊艇、度假島嶼等等都常常能在他們社群上見到，預估兩人身價上看7500萬美金（約新台幣24億）。
而圖伊夫婦雄厚的財力背景，在其委任律師辛格（Marty Singer）聲明中也被證實，律師以兩人的餐飲事業經營良善，身價高達數億美元，並以此為強力論點，反駁了麥可奧赫（Michael Oher）被當搖錢樹的指控。
真人真事改編電影《攻其不備》在2009年上映，講述一位非裔高中生麥可，被一對一對白人夫妻收養，並發掘出麥克的美式足球才能，成功讓他成為一位運動員，逆轉命運的故事，跨越血緣的動人劇情感動全球無數影迷，創下了3億美元（約新台幣95億）的亮眼票房。但近期麥可奧赫與養父母圖伊夫婦決定對簿公堂，讓所有美好劇情都成幻象，傷透了《攻其不備》所有影迷的心。