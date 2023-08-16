越南電動車估值飆漲！超越美國本土汽車　女版「馬克斯」成焦點

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越南電動車VinFast隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的集團Vingroup的控股子公司，讓VinFast創辦人、越南首富范日旺 (Pham Nhat Vuong) 身家一夕暴增390億美元。VinFast此次上市順利，VinFast的執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）可謂功不可沒。
黎氏秋水被譽為「虎年貴婦」或「Vingroup女將軍」，除了擔任VinFast的執行長，也是集團Vingroup的副主席。她表示對公司的盈利能力很有信心，VinFast將在未來幾年內實現盈利，並且在越南已經實現收支平衡。
外界分析，VinFast與其他面臨融資和交付車輛挑戰的電動汽車新創企業不同，VinFast 擁有更穩固的市場地位。該公司在過去五年裡一直在生產汽車，目前有20,000輛電動汽車在路上行駛，且背後也有越南首富范日旺的Vingroup集團撐腰。
黎氏秋水說明，近幾年決定只專注於電動汽車，停止生產汽油動力汽車，越快（VinFast）期盼追上特斯拉（Tesla）和比亞迪（BYD ）等同個行業佼佼者的腳步，建立全球影響力。目前VinFast已在美國西海岸開設汽車陳列室，並開始在北卡羅來納州建設工廠。