VinFast股價飆漲250%！越南首富范日旺身價一夕暴增390億美元

越南電動車估值飆漲！超越美國本土汽車　女版「馬克斯」成焦點

▲VinFast的執行長黎氏秋水被譽為女版「馬克斯」，如今領導越南電動車赴美發展。（圖／翻攝自臉書）
▲VinFast的執行長黎氏秋水被譽為女版「馬克斯」，如今領導越南電動車赴美發展。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南電動車製造商VinFast赴美借殼上市，開盤首日股價飆漲，漲超過250%至每股37.06美元，遠高於開盤價22美元，市值飆升至850億美元，超過理想和蔚來市值總和，在車企市值榜上還領先法拉利、Stellantis、本田汽車，以及福特汽車和通用汽車。

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越南電動車VinFast在那斯達克的IPO（股票初次公開交易）可謂畫上圓滿句點，公開交易第一天的收盤價暴漲255%。利用類似借殼上市模式的VinFast，在IPO當日的股價翻揚2.55倍之後，身價立刻從被SPAC併購的230億美元，一下子暴增至850億美元，遠遠超車福特市值480億美元，以及通用汽車的460億美元。

越南電動車VinFast隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的集團Vingroup的控股子公司，讓VinFast創辦人、越南首富范日旺 (Pham Nhat Vuong) 身家一夕暴增390億美元。VinFast此次上市順利，VinFast的執行長黎氏秋水（Le Thi Thu Thuy）可謂功不可沒。

黎氏秋水被譽為「虎年貴婦」或「Vingroup女將軍」，除了擔任VinFast的執行長，也是集團Vingroup的副主席。她表示對公司的盈利能力很有信心，VinFast將在未來幾年內實現盈利，並且在越南已經實現收支平衡。

外界分析，VinFast與其他面臨融資和交付車輛挑戰的電動汽車新創企業不同，VinFast 擁有更穩固的市場地位。該公司在過去五年裡一直在生產汽車，目前有20,000輛電動汽車在路上行駛，且背後也有越南首富范日旺的Vingroup集團撐腰。

黎氏秋水說明，近幾年決定只專注於電動汽車，停止生產汽油動力汽車，越快（VinFast）期盼追上特斯拉（Tesla）和比亞迪（BYD ）等同個行業佼佼者的腳步，建立全球影響力。目前VinFast已在美國西海岸開設汽車陳列室，並開始在北卡羅來納州建設工廠。

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