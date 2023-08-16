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獨／國泰民安配？高虹安案加深郭台銘參選意願　兩人有機會搭配

▲高虹安涉嫌詐領助理費，引發譁然。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲高虹安涉嫌詐領助理費，引發譁然。（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者何哲欣／台北報導

距離明年總統大選剩不到半年，一直有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘，外傳可能會在8月23日當天宣布參選，此時新竹市長高虹安卻因涉嫌詐領助理費遭起訴，為政壇投下震撼彈。熟識郭陣營的人士向《NOWnews今日新聞》透露，郭的子弟兵高虹安遭起訴後，不只加深郭台銘參選的意願，郭甚至可能找高虹安擔任副手，組成「國泰民安」配，挑戰2024總統大位。

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郭台銘若要獨立參選，目前只剩連署一途，而郭必須在9月開始連署程序，並找好副手人選，由於非綠陣營一直對「郭柯配」情有獨鐘，但在民眾黨主席柯文哲表態，一定會以民眾黨總統參選人身份參選後，「郭柯配」宣告失敗，此時，高虹安遭到檢方起訴，在高舉「政治迫害」的旗幟下，與郭配對參選，不失一招好棋。

知情人士說，去年高虹安在詐領助理費，可能遭到檢方依貪污罪起訴的聲浪中，高票當選新竹市長，如今北檢正式起訴高，但高仍獲得柯文哲、郭台銘的力挺，連友黨、國民黨主席朱立倫在不願「落井下石」的前提下，不與國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室商量，即大力挺高，可見高在此事上，得到非綠陣營的全面支持，其人氣之高令人側目。

另一方面，高虹安雖是民眾黨籍，但畢竟當初是郭台銘「託孤」，才讓高虹安有機會進軍國會，並成為史上首位女性新竹市長，但若郭柯合作不成，高虹安也可能遭切割，被迫退黨，因此回到郭台銘麾下，與郭搭檔參選，對高虹安也不是壞事，尤其高虹安的案子可能在年底或明年大選前，一審結果就會出爐，若高被判有罪，新竹市長位置即不保，但若高為副總統參選人，加上非綠陣營已對高案定調「政治迫害」，屆時不管高被判有罪或無罪，都有利於總統大選的拉抬，特別是對「下架民進黨」來說，至於對於其他非綠陣營參選人，將起一定的「棄保」效應，在此評估下，高確實是出任副手的最佳人選。

知情人士說，由高虹安擔任副手，確實曾在郭陣營內部討論過，不過仍需郭台銘做最後定奪。

對此郭台銘辦公室否認說，此傳言子虛烏有、聞所未聞。另一名人士駁斥，參選正副總統須年滿40歲，高虹安根本不符資格，不知傳聞從何而來。

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