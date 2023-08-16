獨／國泰民安配？高虹安案加深郭台銘參選意願　兩人有機會搭配

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知情人士說，去年高虹安在詐領助理費，可能遭到檢方依貪污罪起訴的聲浪中，高票當選新竹市長，如今北檢正式起訴高，但高仍獲得柯文哲、郭台銘的力挺，連友黨、國民黨主席朱立倫在不願「落井下石」的前提下，不與國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室商量，即大力挺高，可見高在此事上，得到非綠陣營的全面支持，其人氣之高令人側目。
另一方面，高虹安雖是民眾黨籍，但畢竟當初是郭台銘「託孤」，才讓高虹安有機會進軍國會，並成為史上首位女性新竹市長，但若郭柯合作不成，高虹安也可能遭切割，被迫退黨，因此回到郭台銘麾下，與郭搭檔參選，對高虹安也不是壞事，尤其高虹安的案子可能在年底或明年大選前，一審結果就會出爐，若高被判有罪，新竹市長位置即不保，但若高為副總統參選人，加上非綠陣營已對高案定調「政治迫害」，屆時不管高被判有罪或無罪，都有利於總統大選的拉抬，特別是對「下架民進黨」來說，至於對於其他非綠陣營參選人，將起一定的「棄保」效應，在此評估下，高確實是出任副手的最佳人選。
知情人士說，由高虹安擔任副手，確實曾在郭陣營內部討論過，不過仍需郭台銘做最後定奪。
對此郭台銘辦公室否認說，此傳言子虛烏有、聞所未聞。另一名人士駁斥，參選正副總統須年滿40歲，高虹安根本不符資格，不知傳聞從何而來。
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