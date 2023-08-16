《山道猴子的一生》太寫實爆紅！錢借女友拿不回 律師曝殘酷真相
《山道猴子的一生》動畫因為劇情太過於寫實爆紅，成為現象級作品，總計吸引破2百萬人次觀看。劇情中的「猴子」男主角曾借錢給女友改車，但分手後對方不願還錢，讓他債務越滾越大，越過越苦。對此，就有律師以法律解析這段事件。
記者潘毅/綜合報導
《山道猴子的一生》動畫中，在超商上大夜班的男主角，與一位粉髮妹墜入愛河，雙方交往的途中，女方表示想要晉升為檔車女神，還想要改車，因此前後向男主角開口借了好幾萬元。但最後女方劈腿，男方想討回這些錢，卻因為沒有借據等證明，再加上對方擺爛，完全想不出辦法解決。
對此，「雷丘律師就決定是你了」也在粉專上解答「首先要分清楚，契約是否有效成立，和契約的履行是兩回事。契約是否有效成立，要看雙方是否有合意。大部分的契約不需要白紙黑字，但是白紙黑字絕對是合意最好的證明。」
雷丘律師坦言，「如果沒有白紙黑字的『借據』，至少也要有別的「證據」來證明合意存在，比如對話紀錄，不然還真的很難告。匯款紀錄是履約的過程，不能用來反推證明「借貸」的合意一定存在。例如，匯款可以有一百個理由，給付貨款、贈與都有可能讓人匯款啊！」
「如果被認為是贈與，基本上送了就送了，是要不回來的」，雷丘律師表示，在法庭上，這通常也是欠錢方最常用的抗辯：「他自己說要給我的啊！（贈與）就沒有還錢的問題了。」
至於是否能控告詐欺的部分，雷丘律師則搖頭「詐欺是刑事問題，基本上騙感情要告詐欺是難上加難，騙錢則還有一點機會。但是，如果被認定是民事上合法的贈與，又怎麼可能同時被認定是詐欺呢！大家還是不要一直給警察杯杯找麻煩了！」