《山道猴子》超商妹真人版非她莫屬！晨晨想問一句：她是好人對吧
近期爆紅的《山道猴子的一生》動畫，自日前下集推出後，目前總計已經突破300萬人次觀看，直接成為現象級作品。周邊討論也不停歇，甚至拍成真人版的呼聲也十分大，男主角的部分最多網友認為阮經天超適合，下集才出現的超商妹人選也曝光了，相似度不但超高，「本尊」甚至還連發好幾篇文吐露心聲。
記者潘毅/綜合報導
《山道猴子的一生》動畫講述一位在超商上大夜班的年輕人，因為喜愛跑山而決定貸款購入公升級重機還刷卡改車，不過成功因此在車圈闖出名堂，認識了跑山妹子，還借錢給對方買車改車，但卻慘遭劈腿，最後更因尬車而亡命於山道上，過於寫實的劇情引發共鳴。
而近期推出的下集劇情中，男主角遇到了感情第二春「超商妹」，性格廣受觀眾好評，不少人更開始討論真人版人選，其中網紅「晨晨」的呼聲最高，她不但平時穿著打扮、頭髮長度、刺青風格等等相似度極高，且更是愛好騎乘檔車的騎士，常常在IG上可以看到相關發文。
熱烈討論的風聲似乎也傳到晨晨本人的耳裡，今（16）日她連續轉發《山道猴子的一生》相關貼文，先是發出嘆氣符號，又表示「這感覺已經不對」，到了下午最新限時動態更直接問「女主二是好人對吧？」再度引爆一波粉絲針對《山道猴子》真人版的期盼與熱烈討論。