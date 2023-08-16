僅能選「中國（台灣）」？越南電子簽系統出包 旅遊業者分析原因
隨著各國開放邊境且疫情穩定，台灣旅客都在關心前往東南亞旅遊的簽證問題。越南政府在14日晚間發出公告，從8月15日起開放所有國家和地區公民申請發放電子簽證，意即包括台灣在內的所有國家與地區旅客都適用申請電子簽證。然而電子簽申請系統上，國人僅能選中國（台灣）選項，引起我國不滿，外交部發言人劉永健應詢表示，對此貶抑我國主權地位之稱呼，外交部不能接受，已指示駐越南代表處與越南政府嚴正交涉並力促越方改正。
國際中心賴正琳／綜合報導
深耕越南旅遊近40年的旅遊業者表示，牽扯到政治一向是令人感慨的議題，台灣對越南的商務和僑務上幫助良多，但關係到政治，台灣就是越南政府對中國的政治籌碼之一，而中國則是堅稱台灣是中國的一部份，越南政府或許認為靠攏中國的利大於弊。台灣政府對於稱謂問題是一定要讓外交部去抗議的，但不一定有效。資深旅遊業者指出，雖然台越互設代表處近三十年，但不只是越南簽證，有些正式文件來往也常常是寫「中國台灣」，令人唏噓。
另外旅遊業者也指出，現在電子簽證有許多問題，且散客使用落地簽證入境越南可能也有風險，旅行業者認為有時候透過旅行社代辦或旅遊團，可以免去許多人身安全的問題和風險，一有問題也可以立即聯繫旅行社駐越分公司處理，不怕出事情。旅行業者提醒，畢竟前往越南旅遊、歐洲旅遊或美國旅遊的風險都不太一樣，期盼旅客出門在外、審慎考慮自身安全。