PLG／林秉聖毀約攻城獅非個案 NBA也有「 DeAndre Jordan條款」
日前P.League+新竹攻城獅宣布簽下林秉聖，但今(16)日林秉聖在Instagram上發文表示拒絕加入攻城獅，而對於球員反悔簽約這件事在NBA歷史上也有一些案例，其中屬丹佛金塊隊中鋒DeAndre Jordan的案例最為有名，NBA聯盟甚至為他訂「小喬丹條款」。
實習記者張維亨/綜合報導
在2015年休賽期， 當時 DeAndre Jordan 原本和獨行俠已經達成了4年8000萬美元的口頭協議，但 Jordan在保護期之後反悔，最終撕毀了口頭協議，和洛杉磯快艇簽下了四年8800萬美元的合約，導致當年獨行俠的自由市場操作有了麻煩。此事件在一年之後，讓NBA將保護期從10天改為5天，為了防止協議兩方反悔協議，這被非正式的叫作「 DeAndre Jordan 條款」。
NBA歷史上出現過多次撕毀口頭協議的案例，上述 DeAndre Jordan的案例只是其中一案，但每個案例都只是撕毀「口頭協議」，尚未出現已經簽約卻毀約的情況發生，因此林秉聖如今反悔可能帶給球團與自己更大的麻煩。
林秉聖反悔和攻城獅球團簽約的事件持續延燒，而攻城獅球團之後也發布球團公告，曬出一張林秉聖已和球團簽約的照片，並表示會尋求法律途徑解決。