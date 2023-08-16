頭髮突然變成「刺蝟」！吐魯番導遊急帶遊客避難 專家：雷要來了
危機要來臨前總會有徵兆！日前在新疆吐魯番，就有導遊帶著遊客欣賞當地沙漠的風貌，沒想到中途幾位女性遊客的長髮，竟然變成「刺蝟」狀，違反地心引力朝向天空豎立起來，導遊見狀則帶著遊客進行避難。對此，專家則也揭密：其實這是雷擊發生前的徵兆。
記者潘毅/綜合報導
綜合陸媒報導，近日一群遊客前往新疆當地的吐魯番沙漠光觀時，突然天空中下起了10秒的小雨，隨後所有長髮女性遊客都變身「刺蝟」，頭髮開始朝向天空豎立，而熟悉當地情況的導遊見狀，也立刻請所有客人上車避難。
針對「頭髮突然變成刺蝟」的現象，蘭州大學大氣科學學院副教授吳學珂也解釋，其原理就是頂上的雲帶電，而人體就像成為一個尖端，導致頭頂上的電場畸變得非常厲害，所以它就會產生頭髮靜電感應。
江蘇省防雷中心主任馮民學則提醒，會出現這種情況的原因，就是即將發生雷擊的徵兆。他也提醒，若遇到頭髮已經豎立的情況，則千萬不能跑動，否則因跨步形成電壓，反而增添被雷擊中的風險。正確做法是，應先降低自己身處的高度，若來不及離開山頂這種高處，則先蹲下雙腳儘量併攏，雙手避免觸地。如果附近有車輛，應該盡速進入車內躲避。