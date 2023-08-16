大蛇丸單飛4年「百萬流量崩跌了」！鐵粉痛心曝原因：不想點進去
Youtuber 團體狠愛演曾紅極一時，但在2020年時無預警宣布解散，團員各自單飛發展，其中大蛇丸個人頻道目前擁有105萬訂閱，單飛後再度成為百萬Youtuber，可見其人氣十分高。不過就有人發現，蛇丸近期的影片流量開始雪崩式下跌，不禁好奇原因。對此，粉絲則痛心表示：不想點進去。
記者潘毅/綜合報導
近期一位粉絲在論壇《Dcard》上發文表示「最早以前蛇丸一片大概會接近百萬點閱，但近一年的新片，看到很多都剩下60萬，到了最近更慘，2~30萬的片子不少，怎麼會這樣？會不會蛇丸要殞落了？」
實際前往大蛇丸Youtube查看，能發現他在4年前剛創立個人頻道時，第一部片「一人吃爆一隻雞」就衝破480萬觀看，第二部片也有400萬，之後一路下來的影片都有百萬點閱，但多半內容都與吃的有關。至於蛇丸近半年的影片，則只有「帝王米糕」一部有百萬流量，其餘則都在30萬上下徘徊。
貼文下方，多數粉絲則以擔心蛇丸的健康狀況為主要理由，感慨表示：「以前的片子覺得有很多創意，現在看到吃就不想點進去了，如果他用一年的時間瘦下來，這種勵志的題材我就會想看了」、「話說剛剛看他新影片，好像比三年前又圓好幾圈了」、「記得蛇丸之前有拍一兩部關於他減肥的影片，最後應該都不了了之了」、「雖然不算是他鐵粉，但還是會很希望他能稍微減重」。