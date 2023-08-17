山道猴子的一生爆紅！「1小時影片」懶人包速看　結尾震撼全場

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由於台灣是機車王國，擁有駕照並不是一件難事，但要能在上路遵守交通規則卻不是人人都能做到的事情，不少人都會稱呼這些人為三寶，而對於騎車跑山的人來說，如果是三寶又出現在山道上，就會被稱為「山道猴」。而YouTube頻道「Eric Duan」就是以一名山道猴的角色為開端敘述人生遇到的各種人以及遭遇，推出後廣受歡迎。
🟡《山道猴子的一生》在演什麼？
影片分為上下集，整個看完大約一小時，故事敘述一名在超商工作的年輕男子，因為虛榮心作祟，逞強購買了二手重機，雖然獲得朋友們的羨慕眼光、社群平台的關注，但也就此讓他迷失方向，價值觀完全錯亂，導致最後走向死亡的結局。
男子在上集當中，因為購買重機之後威風的經營社群，吸引了第一位女主角的登場，女主角表明相當景仰他，兩人進而交往，男子便又開始自我膨脹，認為自己當下的狀態要女友有女友、要車有車、要人氣有人氣，隨後遭到女友詐財買車、改車，男子傻傻的付出卻讓自己欠了一屁股債，最後才發現女友偷吃另一位車友，讓他在心中有了情感創傷，對這段感情遲遲放不下。
而在下集當中，男子因為被第一任女友詐財，生活還是過得相當困苦，但是第二位女孩、也是超商同事又走入他的生命，他又再次選擇相信了愛情，但是這次因為前一任的情感創傷，導致男子只要看到女子跟陌生男子、男同學聊天，都會認為女友就是在偷吃，要背叛他。
在某次重機壞掉之後，到車行報修才發現，自己當初買到的根本就是被改過的車子，完全被車商給欺騙，維修費根本付不出來還是堅持向朋友修理借錢，生活堆滿了各種壓力，包括「被前女友騙走所貸款的欠債」、「跟朋友借錢修理重機的債務」、「工作低薪賺不到還負債的錢」、「不斷懷疑女友只要跟男生聊天就是要出軌」等等。
最後男子因為自己過度猜忌女友，連第二任女友也受不了提分手，偏激的話語讓自己的感情全部破碎；而最要好的朋友出車禍，男子卻都沒有去探望過他半次，加上按照約定要還錢的日子到也沒有履行，造成友情出現裂痕。越想越氣的他，想靠騎車解悶，路上遇到同為跑山的陌生車友，一時興起想要較勁，在一個過彎後外拋，迎面撞上對向大卡車當場慘死，「山道猴一生就帶著許多遺憾離去」。
🟡《山道猴子的一生》為什麼紅？
「取材寫實，貼近當今社會縮影」是網友給予的最高評價，由於動畫當中雖然看似都是簡單日常的對話，但卻反應了許多社會上的大小問題，例如玩車、改車的問題（提倡改車會被抓）的概念、不少人會跑去借非法信貸，搞得自己負債累累、超商店員的低薪生活、網紅社群帶來的流量利弊、感情處理之間的EQ以及朋友關係的經營，乃至於回到最後「三寶出現在山道」上的慘烈死亡。種種事蹟在影片中都非常貼近生活，也是不少人都會遇到的情況，因而被推薦必看。