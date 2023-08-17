「山道猴子的一生」亮點超狂！超商女友本尊瘋傳　T恤數字意義曝

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有網友發現在下集當中，男主角的一件T恤上面印著「莫忘初衷」的中二標語，但是還出現了「1989.6.4」這串神秘日期，由於上集推出之後沒多久，就被轉發到中國社群網站也沒有標註來源，不少網友認為這是在防止下集也被「搬運工」盜片，因此出現「中國禁語」來防止！
🟡角色IG瘋傳！作者親自澄清
然而在《山道猴子的一生》動畫爆紅之後，IG就出現不少了原作中曾出現的同名IG帳號，包含原作中的男主角以及主角前後兩任女友都有，甚至還有主角的2位男姓友人以及車行老闆等等，吸引觀眾朝聖。對此，原創作人「Eric Duan」也透過YouTube社群頁面公開澄清，強調帳號都不是他開的IG帳號，對於這些粉絲的行為感到有趣，但他提醒有創意的觀眾「請大家在娛樂的同時注意自己的言行舉止，若產生糾紛他本人一概不負責」。
🟡男主角第二任女友超正！本尊照瘋傳是真假？
在《山道猴子的一生》動畫推出之後，就有人一直認為動畫中的男主第二任超商女友人設一定有「原型人物」，不相信是虛構，然而近日卻不斷傳出有人已經找到本尊，在各大重機、跑山、爆系社團瘋傳，但事後才有不少網友發現，原來照片是AI合成，並不是真的超商女友本尊。而作者「Eric Duan」也在影片說明欄寫得很清楚「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的」