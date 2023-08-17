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「山道猴子的一生」亮點超狂！超商女友本尊瘋傳　T恤數字意義曝

▲網友利用AI做出動畫當中的「超商女友」，十分逼真，不認真看還以為是真的！（圖/爆廢公社）
▲網友利用AI做出動畫當中的「超商女友」，十分逼真，不認真看還以為是真的！（圖/爆廢公社）

記者張嘉哲/綜合報導

YouTuber創作者「Eric Duan」在上月推出影片《山道猴子的一生》動畫，由於觸及的議題打中不少人的日常生活，貼切的呈現當今社會的縮影，因此爆紅，從推出至今已經超過400萬人觀看，人氣非常夯。然而除了議題非常吸引人之外，也有不少網友發現動畫中有不少亮點，掀起不少話題。

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🟡男主角T恤日期出現「1989.6.4」神秘日期！

有網友發現在下集當中，男主角的一件T恤上面印著「莫忘初衷」的中二標語，但是還出現了「1989.6.4」這串神秘日期，由於上集推出之後沒多久，就被轉發到中國社群網站也沒有標註來源，不少網友認為這是在防止下集也被「搬運工」盜片，因此出現「中國禁語」來防止！

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▲山道猴子的一生男主角下集穿的衣服上面印有神秘日期，網友推測是防止中國搬運工盜片。（圖/YT@Eric Duan）
🟡角色IG瘋傳！作者親自澄清

然而在《山道猴子的一生》動畫爆紅之後，IG就出現不少了原作中曾出現的同名IG帳號，包含原作中的男主角以及主角前後兩任女友都有，甚至還有主角的2位男姓友人以及車行老闆等等，吸引觀眾朝聖。對此，原創作人「Eric Duan」也透過YouTube社群頁面公開澄清，強調帳號都不是他開的IG帳號，對於這些粉絲的行為感到有趣，但他提醒有創意的觀眾「請大家在娛樂的同時注意自己的言行舉止，若產生糾紛他本人一概不負責」。

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▲網友入戲太深，創造動畫當中角色的IG，還破萬追蹤，吸引不少觀眾朝聖。（圖/IG@nanshe_______88）
🟡男主角第二任女友超正！本尊照瘋傳是真假？

在《山道猴子的一生》動畫推出之後，就有人一直認為動畫中的男主第二任超商女友人設一定有「原型人物」，不相信是虛構，然而近日卻不斷傳出有人已經找到本尊，在各大重機、跑山、爆系社團瘋傳，但事後才有不少網友發現，原來照片是AI合成，並不是真的超商女友本尊。而作者「Eric Duan」也在影片說明欄寫得很清楚「本故事內容、人物、對白純屬虛構，如有雷同，表示你也過得蠻慘的」

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▲網友瘋傳動畫中男主的第二任超商女友本尊，但其實是用AI做出！（圖/爆廢公社）

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