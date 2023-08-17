館長曾合照民進黨眾大咖！鄉民傻：怎麼突然翻臉　揭覺醒3件事

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而在館長遭受槍擊案傷害之後，總統蔡英文還親自探望他，甚至發照表達對於蔡英文感謝，過去館長也專訪以及接觸許多綠營大咖，包括總統候選人賴清德、高雄市長陳其邁、立委余天等等，甚至拍攝「莒光園地」節目拍攝時，總統蔡英文也到場探班，如今館長和民進黨槓上，外界都不解「館長態度為何轉變如此大」，哪些事件可能是轉劣點？
🟡疫情管制健身房有怨言！館長遭出征
2022年4月，中央流行疫情指揮中心宣布「須打完3劑疫苗才能進入健身房」，館長當時就開播表示，只敢得罪小眾族群，不敢得罪百貨公司、美食街等大單位，直言「你這個政策爛得跟狗屎一樣」，政策影響館長的健身事業。
🟡槍擊案追查結果不滿！雙方正式槓上
2022年11月底，館長為自己曾經受害的槍擊案砲轟蔡英文，表示蔡英文曾承諾繼續向上追查，但卻無進展，直言「妳只抓下面的，請妳幫我們查，到底是誰付錢給黑幫？」也指出司法部門想抹黑他「徹底對民進黨感到噁心」，近日也再度扯出槍擊案的後續風波，雙方直接正面槓上。
🟡司法改革停滯不前！館長、黃國昌遊行站上凱道
過去直播曾提及民進黨有很多好朋友都答應要修法，結果司法改革卻停滯不前，加上自己深陷的槍擊案卻無法讓「黑道惡勢力」受到明確制裁，館長與黃國昌發起716遊行，針對司法正義、居住正義提出9大訴求，包括開徵中央囤房稅、嚴懲黑金槍毒詐、杜絕權貴司法、打破黑箱假釋等，活動獲得廣大迴響。