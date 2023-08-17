超強！台灣21歲AV女優考上台大 「錄取科系」她霸氣回應
只要有心想念書，年紀都不是問題！近日112學年大學考試分發入學放榜，而台灣一名21歲AV女優魏喬安就貼出榜單宣布自己錄取「國立台灣大學」的消息，讓不少粉絲感到驚艷，許多人認為他能先踏入事業後，勤奮苦讀又考上台大非常厲害。魏喬安也霸氣回應自己會選擇「人類學系」的原因。
記者張嘉哲/綜合報導
魏喬安在推特以及IG都貼出自己的分發結果，只見截圖上，她確定於112學年錄取「國立台灣大學人類學系」，她表示「不用問我唸人類學要幹嘛，只是因為我喜歡我有興趣，你不唸人類學難道就知道你的人生要幹嘛了嗎？」而也開玩笑調侃自己說「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」。
據了解，魏喬安在高中時考上師大附中語文資優班、英文辯論隊校隊，在校的成績相當優異，不過後來因為遇上家暴事件，加上校隊老師性騷擾的事件，讓她生病而多次休學，後來獨自在外打工租屋，直至21歲才重拾學業。
不少粉絲也好奇為何她會投入AV界，魏喬安也回應，表示因為三個面向，包括「個人興趣」、「職業環境及報酬」及「個人理念實踐」的考量，透過這行挑起他人的性慾獲得成就感，而工作時間彈性、工作環境安全以及薪資較高的原因而投入AV市場，除了拍攝作品的時間之外，她都在苦讀看書，最後考上台大，也獲得不少粉絲的大力讚賞以及祝福！