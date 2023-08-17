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高虹安出事早被預言！1年前「八字解析全說中」　網友朝聖原文

▲新竹市長高虹安近日被檢方依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴，涉嫌詐領助理費46萬元。（圖／翻攝高虹安臉書）
▲新竹市長高虹安近日被檢方依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴，涉嫌詐領助理費46萬元。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

新竹市長高虹安近日被檢方依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴，涉嫌詐領助理費46萬元，檢方更認定她犯後態度不佳，應該要褫奪公權，引發社會議論。然而就在消息曝光之後，就有網友挖出去年的有命理專家梁靧解析高虹安的八字命盤，結果卻講中許多高虹安的處境，讓該貼文重新浮現在社群，吸引網友朝聖。

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命理專家梁靧在2022年11月底在臉書上發文，解析高虹安的八字，當時梁靧斷言「高虹安會當選新竹市長」，不過隨後也繼續解析「這個盤要說是運氣好，我倒覺得相反。從24歲開始，環境突然逼得她很多事情需要獨力面對，但一旦靠個人意志力與自信面對之後，關關難過關關過，培養出強健的自信力，深信凡事只要靠自己的意志力與信念硬撐，就有好的結果，其實是蠻硬撐的命盤，沒有豐厚的家庭資源、也沒有天生的才華，一切是刻苦努力得來的結果」。

▲面對喝咖啡問題高虹安笑而不答，市府發言人施淑婷代答表示，市長喝咖啡市為了推廣在地優質咖啡，認為有跟市長不熟的人僅是看圖說故事就做出這樣的評斷，十分的不妥。（圖／新竹市政府提供）
▲高虹安近日被檢方依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴。（圖／新竹市政府提供）
梁靧提到「高虹安是從商之流的命盤，盤中財多身弱，人生可以眼見的商機極多，是靠努力與合夥創業會致富的盤。但是盤中有一顆官星引動，使得本來富裕的走向，因為財官相生而萌生對權力的追求，但木行官星剋其土命之身，本來已經偏向身弱的人，並不是一個可以不受外界流言蜚語與干擾而我行我素的人，在名聲與地位更上的同時，精神壓力更大、也更將容易失控，受到因官位而來的攻擊也越多，所以得到官位反成其凶」。

「2023年全年是更強烈的官運，這意味著2023年獲得了更實質的權力、名聲、與關注度，但同時也獲得了更強烈的、因權力而來的對自己的傷害，也就是真正意義上的官殺剋身」梁靧最後預言「我們可以推斷，在命數上，高虹安必將勝選，然而勝選後將因助理費用的事故受到比起輿論謾罵更嚴重的糾紛，也就是官訟牢獄之災，此官殺剋身一走四年，從2022-2025，尤以2023年為最」。

梁靧說「其實在立院不少見，不過真要檢舉，就法律上來看是明顯違反，一個許多人都這樣做，但唯獨一人被挑出來針對的狀況，配合命數上官殺剋身的衝突，可想而知，這個被針對不會默默就吞下去，勝選後將會是更大的反撲與清算，這會比柯文哲做第一任台北市長清算前朝國民黨馬、郝兩市長的動作來得更大，變得更加為劇烈衝突」。如今高虹安案炒得沸沸揚揚，對比勝選結果以及事件發生時間點完全吻合，也讓該篇文章在社群上瘋傳。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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