高虹安出事早被預言！1年前「八字解析全說中」　網友朝聖原文

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梁靧提到「高虹安是從商之流的命盤，盤中財多身弱，人生可以眼見的商機極多，是靠努力與合夥創業會致富的盤。但是盤中有一顆官星引動，使得本來富裕的走向，因為財官相生而萌生對權力的追求，但木行官星剋其土命之身，本來已經偏向身弱的人，並不是一個可以不受外界流言蜚語與干擾而我行我素的人，在名聲與地位更上的同時，精神壓力更大、也更將容易失控，受到因官位而來的攻擊也越多，所以得到官位反成其凶」。
「2023年全年是更強烈的官運，這意味著2023年獲得了更實質的權力、名聲、與關注度，但同時也獲得了更強烈的、因權力而來的對自己的傷害，也就是真正意義上的官殺剋身」梁靧最後預言「我們可以推斷，在命數上，高虹安必將勝選，然而勝選後將因助理費用的事故受到比起輿論謾罵更嚴重的糾紛，也就是官訟牢獄之災，此官殺剋身一走四年，從2022-2025，尤以2023年為最」。
梁靧說「其實在立院不少見，不過真要檢舉，就法律上來看是明顯違反，一個許多人都這樣做，但唯獨一人被挑出來針對的狀況，配合命數上官殺剋身的衝突，可想而知，這個被針對不會默默就吞下去，勝選後將會是更大的反撲與清算，這會比柯文哲做第一任台北市長清算前朝國民黨馬、郝兩市長的動作來得更大，變得更加為劇烈衝突」。如今高虹安案炒得沸沸揚揚，對比勝選結果以及事件發生時間點完全吻合，也讓該篇文章在社群上瘋傳。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。