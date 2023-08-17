甩「行人地獄」標籤　政院推動三面向400億盼達「零死亡願景」

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短期項目為半年內可完成，其中最重要為完成《道路交通安全基本法》立法，預定9月送立法院審議，並成立院級「中央道路交通安全會報」，由行政院長陳建仁親自召集，提出4年400億元「永續提升人行安全計畫」進行行人交通工程改善。另「盤點行人交通安全設施優先改善項目」於最易肇事路口段及行人活動聚集地區（如公共運輸場站、學校周邊等）計600處，進行交通安全設施改善，改善進度半年公告1次。
中期項目須在一年內完成，其亮點將規劃制定「行人交通安全設施條例」，訂定行人設施重點項目、績效指標（KPI）及管理考核機制，並且對地方政府制定課責機制。另依據《道路交通安全基本法》規範中央每4年訂定「國家道路交通安全綱要計畫」，部會每年訂定「年度道路交通安全推動計畫」，縣市每年訂定「年度道路交通安全執行計畫」。
此外，監理部分將「強化人車監理管理機制」包括違規紀錄嚴重者恢復短期換照及須參加道安講習，擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練，也將落實駕訓班教學及管理。另擴大「公路公共運輸補助」如增加補助經費及修正補助制度，優先建設中南東及離島公共運輸環境。
長期項目界定在4年內完成，將落實推動「道路交通安全檢核機制」要求道路主管機關辦理定期安全檢核，對於高風險地點主動發掘潛在危險因子，進行預防性改善作為，建立規劃、設計、興建與營運道路安全管理及檢核制度。另「精進汽機車駕駛考驗制度」，未來機車將實施道路訓練及考驗、增加汽車道路考驗路線及項目，以提升駕駛人安全駕駛能力，並且精進駕訓評鑑制度，提升駕訓品質。
「全力提供公共運輸普及率」部分，將持續推動並擴編公路公共運輸計畫，續辦行政院通勤月票TPASS，2025年公共運輸運量提升5%。推動客運車輛電動化，2024至2030年將投入643億元，全國市區公車於2030全面電動化，以提升服務品質。此外，推廣共享運具（自行車、電動輔助自行車）成為連結公共運輸最後一哩路服務。
交通部說明，希望從立法、教育、工程、監理、執法及公共運輸提升等面向積極推動各項工作，徹底翻轉及改善行人交通安全，期望給予民眾平整、順暢、安全的行人通行環境，以及高服務品質及完善公路公共運輸路網，讓交通事故朝「零死亡願景」（Vision Zero）邁進。