超商「隱藏區域」越做越大！他愣：都是誰在買 店員認賣超好
台灣超商應有盡有，從日常生活用品到基本的食物都不斷推陳出新，服務品項一直向上提升。然而近日，就有網友去逛7-11時發現，好奇都是誰在購買超商的素食商品，因為從一開始只有一小塊，到有門市直接設立一個專區販售，直言「台灣人吃素人口有這麼多嗎？」貼文引起熱議，也釣出店員表示「真的賣得非常不錯」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「最近都會響應公司的每周一吃素活動，畢竟還可以賺點小獎勵，不吃白不吃，基本上我都是去7-11去挑選素食便當，但最近也發現天素地蔬的區域好像越來越多店有，越做越大，從便當到涼麵都有這種素食的記號，我自己是很喜歡松露野菇燉飯，真的是不錯吃，只是好奇台灣吃素的人真的有這麼多嗎？不然素食區怎越做越大？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「我不吃素，但是會買天素地蔬，也會去素食餐廳，因為真的很好吃」、「好吃的話，不吃素食的人也會買，而且台灣吃素人口其實有超過300萬喔」、「台灣吃素人口比例是全世界前三的國家了，超商是不會放過這種商機的哈哈」、「7-11天素地蔬區我已經吃很久了，歡迎加入挖寶行列」、「7-11這款松露燉飯也是我的愛！不吃素食也會買！」、「店員路過來推薦一下，賣最好的前三名，松露燉飯、松露捲餅、打還有打拋薑黃飯，都很讚」。
事實上，台灣的吃素人口根據2023年最新統計，全台灣共有14%的人口（約 320 萬）人吃素，比例其實高居全球排名第三，更曾在 2017 年被美國《有線電視新聞網》（CNN）評選為「十大素食友善城市」，全台有超過6000家素食餐廳，如今超商也加入素食戰場，讓台灣民眾飲食上有了更多元的選擇！實在非常方便。