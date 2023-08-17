山道猴子的一生爆紅！男主制服慘撞衫 全家粉專發聲了：莫忘初衷
YouTube「山道猴子的一生」影片動畫近期爆紅，上下兩集合計已破400萬人次觀看。劇情中男主角為了玩車，寧願扛著沉重債務，還不斷上超商大夜並加班，寫實又殘酷的劇情引發共鳴。但劇情中的制服配色，實在太過像是全家便利商店，官方稍早也出面發聲回應澄清，並感慨說出劇中關鍵句：莫忘初衷。
記者潘毅/綜合報導
「山道猴子的一生」主要描述一名在超商上大夜班的年輕男子，為了滿足虛榮心，貸款買下二手公升級重機，還刷卡改車，累積沉重的債務，只能不斷加班、吃報廢食品。雖然獲得朋友們的羨慕眼光、社群平台的關注，但也就此讓他迷失方向，價值觀完全錯亂，導致最後走向死亡的結局。
由於劇情中男主角身穿的制服，實在太像現實中的「全家便利商店」，今（17）日下午全家粉專也出面發聲回應：「我是FamilyMart，不是FartingMart，莫忘初衷 。」
這個能澄清卻又超幽默的聲明曝光，迅速吸引近萬名網友按讚，並紛紛笑稱「店長辛苦！」、「完全跟上進度欸」、「全家這個小編真的請得太值了，什麼事情都能抓到爆梗」、「一個不小心還會變Fighting Mart」、「店長辛苦了，一次跑兩個店員，要自己加班加到爆肝了」。