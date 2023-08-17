全聯結帳真的升級了！婆媽敲碗成功 「新機台現身」：全台請跟上
相信逛過全聯的人都知道，每當要結帳如果遇到人潮眾多的時候，都會聽到「請支援收銀」的廣播聲音，由於全聯結帳櫃檯少、一些顧客支付3C問題眾多，導致長年結帳速度無法提升讓不少客人抱怨，在多年前就有不少人提供意見，希望全聯可以設置「自動結帳機」，沒想到近日就有網友發現「新機台真的現身！」讓不少婆媽直呼「全台灣請跟上」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「全聯也有自助結帳機台了！用起來非常的順暢，跟其他賣場比的話還不錯用」只見貼出的照片，全聯店內出現一台全新白色的機台，就是所謂自助結帳機台，民眾透過刷條碼之後，可以使用信用卡、全支付、PXPAY、蘋果（Apple Pay）、三星（Samsung Pay）、Google Pay和台灣Pay等來進行結帳，機台也同樣附有載具功能，對於擅長使用自助機台的人來說，非常的方便。
貼文一出，不少網友紛紛回應「終於敲碗敲到了！我超需要自助機台」、「希望全台都能跟上.....不過感覺只有旗艦店才有」、「非常需要自助結帳機台，大賣場用習慣，自己結帳速度超快」、「我家這邊全聯還沒有，應該是還在試而已」。
而也有不少婆媽也好奇這是在哪一家門市，該網友則回應「門市店面在淡水，有結合無印良品的門市」，許多婆媽則夢碎「那應該要大門市才會有，我家這邊小間的哭哭」、「有些全聯根本擺不下自助結帳機台位置QQ也不可能全部都換這種，無緣體驗」。