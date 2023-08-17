群創處長偷吃3女！人妻綠帽夫氣炸找黑道　傳毀滅式自爆是遭逼迫

羅智強用「大水庫理論」護航高虹安　苗博雅：特別費與助理費不同

▲苗博雅認為羅智強發言有失水準。（圖／鄭孟晃攝）
▲苗博雅認為羅智強發言有失水準。（圖／鄭孟晃攝）

記者林怡昕／台北報導

新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費遭北檢起訴，針對日前國民黨大安區立委參選人羅智強，拿出當年檢方不起訴駐日代表謝長廷、行政院前院長蘇貞昌特別費的標準，揚言高若要關，蘇、謝也要關，台北市議員苗博雅今（17）日受訪時直言，「我覺得他的發言有失水準」，因為舊法時期「特別費」被視為是首長收入的一部分，不過民代助理費性質並不是民代收入，助理費跑到個人口袋，就是涉嫌詐領助理費。

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高虹安在立法委員任內，涉嫌詐領助理費46萬元新台幣，台北地檢署日前偵結，依貪污等罪起訴高虹安。不過羅智強日前聲稱，依照當年檢方不起訴謝長廷、蘇貞昌「特別費」標準，高虹安若要坐牢，謝、蘇也要一起，苗博雅痛批，羅智強當過總統副秘書長、台北市議員，居然搞不清楚助理費跟首長特支費，「我覺得他的發言非常有失水準」。

苗博雅指出，舊法時期，「特別費」被視為是首長收入的一部分，所以後來在馬英九特別費案後，特支費一起適用到藍綠政治人物身上，不過民代助理費性質不是民代收入，現在法律規定，是從國會或市議會直接匯到助理的戶頭，如果助理沒有聘請這麼多、薪資不高，配額用不完就要留在國庫，民代助理費不可以，也不應該經過個人帳戶，所以助理費跑到個人口袋，就是涉嫌詐領助理費。

對於高虹安司法案，苗博雅分析，一旦錢進到民代個人口袋，被起訴、有罪機率就很高，苗也說，關鍵的緩刑方面，第一，要認罪，第二，要證明留到你口袋的助理費是作為公務，並非私用，第三，要繳回犯罪所得，符合這三樣條件，就有機會得到緩刑，他也以自身經歷分享，只要是助理費，一毛錢絕對都不可以碰，即使助理要捐錢，自己也不敢收，就像公款不能借調使用，他呼籲高虹安應該在法理上好好論述，雖然政治上可以以政治鬥爭辯駁，不過進到法院後，都是看法理事實跟證據。

針對民眾黨是否應該拉高道德標準，將高虹安停權，苗博雅則認為，如果高虹安市政一直拿不出成績單，再加上被起訴，扣分的幅度會越大，關鍵在於，什麼時候可交出成績單，上任大概半年多也許還在蜜月期，上任一年內應該要具體做出成績，不要只停留在政治攻防。

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