羅智強用「大水庫理論」護航高虹安　苗博雅：特別費與助理費不同

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苗博雅指出，舊法時期，「特別費」被視為是首長收入的一部分，所以後來在馬英九特別費案後，特支費一起適用到藍綠政治人物身上，不過民代助理費性質不是民代收入，現在法律規定，是從國會或市議會直接匯到助理的戶頭，如果助理沒有聘請這麼多、薪資不高，配額用不完就要留在國庫，民代助理費不可以，也不應該經過個人帳戶，所以助理費跑到個人口袋，就是涉嫌詐領助理費。
對於高虹安司法案，苗博雅分析，一旦錢進到民代個人口袋，被起訴、有罪機率就很高，苗也說，關鍵的緩刑方面，第一，要認罪，第二，要證明留到你口袋的助理費是作為公務，並非私用，第三，要繳回犯罪所得，符合這三樣條件，就有機會得到緩刑，他也以自身經歷分享，只要是助理費，一毛錢絕對都不可以碰，即使助理要捐錢，自己也不敢收，就像公款不能借調使用，他呼籲高虹安應該在法理上好好論述，雖然政治上可以以政治鬥爭辯駁，不過進到法院後，都是看法理事實跟證據。
針對民眾黨是否應該拉高道德標準，將高虹安停權，苗博雅則認為，如果高虹安市政一直拿不出成績單，再加上被起訴，扣分的幅度會越大，關鍵在於，什麼時候可交出成績單，上任大概半年多也許還在蜜月期，上任一年內應該要具體做出成績，不要只停留在政治攻防。
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