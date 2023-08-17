高虹安踩到紅線！苗博雅點出觸法關鍵：助理費進到立委私人口袋
新竹市長高虹安日前因涉嫌詐領助理費遭北檢起訴，針對有罪、無罪關鍵，台北市議員苗博雅今（17）日受訪時分析，關鍵在於「錢有沒有進到民代個人口袋」，如果有，那麼被起訴、有罪機率就很高，助理費和公務公款一樣，不能借調使用，苗也說，目前助理費從國庫詐領出來已經事實，盼高虹安在法理上好好論述。
記者林怡昕／台北報導
對於高虹安司法案，苗博雅分析，一旦錢進到民代個人口袋，被起訴、有罪機率就很高，苗也說，關鍵的緩刑方面，第一，要認罪，第二，要證明留到你口袋的助理費是作為公務，並非私用，第三，要繳回犯罪所得，符合這三樣條件，就有機會得到緩刑，他也以自身經歷分享，只要是助理費，一毛錢絕對都不可以碰，即使助理要捐錢，自己也不敢收。
苗博雅也舉例，公司的公務、公款，如果在保管時，就不能借調作為個人使用，就算後來有歸還，但是把助理費從國庫詐領出來已經事實，他呼籲高虹安應該在法理上好好論述，雖然政治上可以用政治鬥爭辯駁，不過回到法庭上，大家看的都還是法理事實跟證據。
針對民眾黨是否應該拉高道德標準，將高虹安停權，苗博雅則認為，如果高虹安市政一直拿不出成績單，再加上被起訴，扣分的幅度會越大，關鍵在於，什麼時候可交出成績單，上任半年多也許還在蜜月期，上任一年內應該要具體做出成績，不要只停留在政治攻防。