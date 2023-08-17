行政院討論噪音及改裝車政策　蘇俊賓呼籲源頭立法末端稽查重罰

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環保署與交通部也參採桃園市政府建議，將共同推動改裝排氣管認證制度，由環保署依據空氣污染防制法第37條研議授權訂定「改裝排氣管認證作業辦法」，結合交通部修正「道路交通安全規則」納入排氣管變更登記的規定，並有信心於今（2023）年底前完成修法作業，屆時隨意改裝車輛排氣管者就將被以違反「道路交通管理處罰條例」第16條規定直接開罰最高1,800元。
蘇俊賓表示，桃園市府倡議修法源頭管制改裝噪音車，中央允諾並積極協商年底完成修法及配套措施，是中央與地方合作的良好典範，今天院會中交通部提案的這個《道路交通安全基本法》，未來更是啟動後續各項源頭管理機制的重要法源。期待有別現在於末端耗費大量處理人力的形式，改由有效率的源頭管制取代。
蘇俊賓指出，以桃園聯合稽查取締噪音車輛勤務的「靜桃專案」成效為例，今年6月起針對全市約50處車輛噪音陳情熱點路段區域及120家改裝車行加強列管稽查，陳情檢舉件數5月份是434件、6到7月已降至400件、比率約1成，成效顯著並獲得其他縣市跟進或與桃園聯合稽查，一起於源頭取締。噪音來自改裝車，改裝行為是「因」，妨害安寧是「果」，必須源頭立法嚴管加上末端稽查重罰。在完整的修法完成之前，桃園不會減少現有的取締能量，還給市民該有的寧靜環境。