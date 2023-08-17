陳建州赴北檢偵訊「雨中比讚」！大牙沉默一天發聲：笑容稍嫌勉強
演藝圈掀起MeToo風波，女星大牙（周宜霈）出面指控陳建州（黑人）過去曾企圖侵犯她，但陳建州隨即發聲明否認，並提出刑事毀謗告訴，昨（16）日陳建州以「告訴人身分」前往北檢偵訊，其中「雨中比讚」一幕引起網路熱議。而大牙今日也在臉書上寫下「因為臉上的笑容稍嫌勉強，只好把笑臉掛在腳上」，貌似想替自己打氣，讓網友看了十分心疼。
記者賴禹妡/綜合報導
陳建州昨日上午9時30分以「告訴人身分」前往北檢偵訊，他身穿一襲黑色西裝，並以油頭造型現身，庭訊時間約30幾分鐘後結束，陳建州面對鏡頭強調，全案已經進入司法程序，未來會持續用法律捍衛自己的清白，感謝大家的關心，接著陳建州轉頭離開地檢署，上車前還不忘在大雨中回頭向媒體比讚。
而大牙今日在社群平台貼出一張路面積水的倒影照，寫下：「因為臉上的笑容稍嫌勉強，只好把笑臉掛在腳上，即便地上有雨後的積水，我依舊會邁開步伐，走出名叫勇敢的路。」
對此，網友們紛紛留言替大牙加油打氣，「我們會在背後支持妳的」、「加油，我們都挺妳喔」、「大牙～真相總有大白的一天，我們都支持妳」、「雨過一定會真相大白的加油」、「大牙美女，總有一天司法會給妳一個交代，相信妳說的話都是真實的，加油！」
※【NOWnews 今日新聞
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