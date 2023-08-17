這群人尼克妹街頭「被掀裙」！日本人反應曝光 專家戳破安全迷思
YouTuber「這群人」的成員尼克日前與家人前往日本大阪旅遊，沒想到尼克妹妹在街上竟然遭當地一名身穿白T的日本男掀裙性騷擾，事件發酵後，也在日本上了新聞報導，當地人的反應也曝光了，同時也有專家揭露當地「安全迷思」。
記者潘毅/綜合報導
8月12日時，這群人尼克在頻道上發出影片控訴，妹妹在大阪通天閣商店街，遭到日本當地男子伸手掀起裙子性騷擾，甚至還動手抓女方臀部。一行人當下報警處理，但警方卻稱不方便讓他們調閱監視器畫面，讓他們決定透過網路力量，鬧上國際新聞，來找到這名犯人。
而今（17）天日本的媒體也針對這起事件進行報導，日本多數網友感到氣憤之餘，也認為「台灣人可能太喜歡日本，所以覺得日本每個地方都很安全，但其實很多地方很危險」。
在日本生活接近20年《日本省錢小站》的特派員站長也表示：「台灣人喜歡去的鬧區，比如說東京的新宿歌舞伎町或上野一帶、京都那邊的三條四條通，又或者大阪的通天閣跟天王寺，其實本來就是日本人不太愛去，常常聚集小混混跟黑道的危險地方」，因此他也提醒，在日本這些鬧區觀光，尤其是只有女孩子一個人時，更是要提高警覺以免發生危險。
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