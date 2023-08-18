iPhone放「機車手機架」會壞！蘋果認證是真的　教一招可避免

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貼文一出，不少網友紛紛回應「要裝的話可以，裝避震的會比較貴，但也不要太常用」、「真的會震到壞掉喔！不要不相信」、「我是不用手機支架的，都戴耳機聽導航」不過也有不少苦主出面表示「SE3被震壞，震壞後真的基本上不能拍照」、「我覺得有需要導航再放上去，前一支Xs相機就被震壞了」、「iPhoneX震壞，別鐵齒」、「同事也是去環島直接震壞」。
然而過去，蘋果官網就曾經指出「將iPhone暴露在特定頻率範圍內的高振幅震動中，特別是高馬力重型機車引擎所產生的震動，會降低相機系統的效能」，受影響的是「光學影像穩定功能（OIS）」、「閉路式自動對焦（AF）」。若想將iPhone架在低排氣量或電動引擎的機車（例如輕型機踏車和普通機車）上，震動的振幅會相對較低，但仍建議使用減震支架，以降低系統損壞的風險，同時也建議避免經常長時間使用。
而具備這些會被影響的機型，包括具備OIS的機型為 iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plus 和 iPhone 7 和後續機型，包括 iPhone SE（第 2 代和第 3 代）。請注意，iPhone 11 和後續機型的超廣角相機，以及 iPhone 7 Plus 和 iPhone 8 Plus 的望遠相機皆不具備OIS；而具備閉路式AF的機型為 iPhone XS 和後續機型，包括 iPhone SE（第 2 代和第 3 代）。