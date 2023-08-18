山道猴子真人版！直擊OK超商員工騎重機 本人現身「真相大逆轉」
YouTuber創作者「Eric Duan」在上月推出影片《山道猴子的一生》動畫，近日大爆紅，觀看數衝破550萬人次，其中男主角的人設為超商店員騎重機，特色相當鮮明。然而近日就有在網友看完動畫之後，意外在路上一間OK超商門口看到一台紅色重機停放，於是拍下分享到社群，而沒想到討論串也釣出本人回應，掀起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「輕擋車俱樂部」貼文指出「便利商店外停一台紅牌重機，我沒多想什麼」只見貼出的照片，一間OK超商門外停著一輛紅色的重機，由於最近《山道猴子的一生》動畫的男主角就是超商店員，也同樣是騎乘重機，讓不少人笑稱「真人版真的出現了！」
沒想到貼文曝光後，先釣出在地人表示「那是在我家附近OK Mart！那店員超資深做的很久！他本來Z400騎很久了升級Z900，實至名歸」。沒想到車主本人也現身回應「偷偷關注我！」讓該名在地網友則也很驚訝說「給你結帳結到大的」。
而由於《山道猴子的一生》敘述的是男主角承擔不起經濟許可硬要牽重機，最後導致一生悲劇，導致許多觀眾入戲非常深，認為重機車主可能也是同樣情況。車主劉先生就對此發文表示「認識我的朋友都知道我非常懶惰，跑山的次數一年不超過三次，這台是二手車也不太保養，只是我上下班的代步車」。
劉先生提到「我自己本身也沒有經濟問題，持有銀行的無限卡，而且不是繳最低甚至還溢繳！那些整天在網路上說嘴別人的留言不要在腦補了，被討論成猴子是蠻無奈」貼文曝光獲得不少車友的讚賞表示「真的是關那些人什麼事，管太多」、「很多無聊的人沒辦法，哥加油」、「年紀輕輕就有無限卡，不簡單的實力！讚！」