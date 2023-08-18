山道猴子「正確騎車」也可能死！1圖看懂原因 台人騎車壞習慣曝
YouTuber創作者「Eric Duan」在上月推出影片《山道猴子的一生》動畫，結果因為劇情太過寫實，撇開跑車的故事背景不說，裡面的人物特色可以說是不少人都經歷過的縮影，讓這部動畫在一個多月就衝破550萬人觀看，目前話題還是持續延燒中。然而就有網友翻出日本車友3年前的一張照片提醒，表示就算騎士是正常騎車也很可能會在過彎時出意外，再度因為《山道猴子的一生》掀起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
《山道猴子的一生》動畫當中，男主角最後因為失去女友、失去兄弟甚至還欠下一屁股債務，原本要靠騎車解悶，結果路上遇到同為跑山的陌生車友，一時興起想要較勁，在一個過彎後外拋，迎面撞上對向大卡車當場慘死，「山道猴一生就帶著許多遺憾離去」。
然而，就有網友在臉書社團「日本行銷最前線」分享一張照片，該張照片是一位日本車友在2022年間發出的，內容中提到「就算公車司機和機車騎士都各自行駛在正確的道路範圍內，還是有可能在過彎時遇到危險情況，請大家務必注意自身安全」。
只見圖解當中，因為就算是雙方都在各自的道路內，但當騎士過內彎道時，對向的卡車、公車等大噸位的車都會因為車體過大，導致跨線造成騎士反應不及，不少騎士也紛紛有感的表示「盲彎絕對不能壓車！就是在玩命，彎過去遇到大車你就死了」、「盲彎壓車就是在賭命呀，抽到下下籤一次就被帶走了」、「就是盲彎！完全看不到的情況下」。
不過，也有不少人認為台灣人騎車有許多壞習慣，其中最嚴重的問題就是「逆向超車」，「直線逆向超車也一大堆，超級傻眼」、「台灣人真正壞習慣是逆向超車吧.....」、「這種的都還算可以防範，台灣最可怕的是逆向超車，環島差點死在花蓮，直線車道逆向看到我還持續加速」。