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山道猴子真「猴」版！飆車、搗蛋都叫猴子　台灣獼猴：別再說我壞

▲YouTube影片《山道猴子的一生》爆紅，台灣獼猴共存推廣協會跟風上傳「真猴版」山道猴子照，盼大家別再把猴子跟負面瓷畫上等號。（圖／翻攝台灣獼猴共存推廣協會臉書）
▲YouTube影片《山道猴子的一生》爆紅，台灣獼猴共存推廣協會跟風上傳「真猴版」山道猴子照，盼大家別再把猴子跟負面瓷畫上等號。（圖／翻攝台灣獼猴共存推廣協會臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

YouTube影片《山道猴子的一生》爆紅，主角設定為超商店員，最終悲劇收場，上下兩集累計已超破500萬觀看次數，網友紛紛推出各式「致敬」版本。推廣人猴共存的「台灣獼猴共存推廣協會」跟風上傳「真猴版」山道猴子照，「猴子」不知何時成負面代名詞，亂飆車的、衝動行事的、搗亂的都被叫「猴子」，連徵信社抓出軌都要叫「抓猴」，為台灣獼猴感到難過。

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創作者「Eric Duan」在《山道猴子的一生》影片介紹寫道，該劇描述一名愛玩車的年輕人，熱衷玩車、在山道競速，沉迷於成為網紅的虛榮幻想，因感情創傷影響，逐漸深陷於被害妄想的泥淖，眾叛親離之下在山道上失去生命的悲劇。劇情和人物純屬虛構。

▲「山道猴子的一生」描述一位愛玩車的年輕人，整個故事圍繞著他的感情、飆車過程進行。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube）
▲「山道猴子的一生」描述一位愛玩車的年輕人，整個故事圍繞著他的感情、飆車過程進行。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube）
「台灣獼猴共存推廣協會」跟風，上傳「真猴版」山道猴子照至臉書粉專指出，不知道何時開始「猴子」變成偏負面的代名詞：亂飆車的、衝動行事的、搗亂的都被稱為「猴子」。

小編疾呼，也許社群梗只是一時好玩大家覺得無傷大雅，但對於獼猴已經負面的形象在大眾心裡似乎又更加深了，強調「獼猴是野生動物，他們的行為、生態、科普知識都需要被人類理解」，但往往一個負面形象、一句玩笑話，就很難再翻轉過來。

貼文引發討論，網友紛紛留言，「猴子好無辜，連徵信社抓出軌都要叫『抓猴』」，有人認為「重點放在自己的堅持立場信念。負面的、玩笑都是一時的，惡意者如果一直對立反而招至自身毀滅，終究必需思考，和平相處還是最好」，也有網友建議協會拍「真．山道猴子」影片。


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