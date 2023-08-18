柯文哲力挺高虹安清白 林穎孟狠批民眾黨「雙標」：對我未審先判
新竹市長高虹安近日因涉嫌詐領助理費，遭北檢起訴，雖然該案是在選前遭踢爆，但高仍成功當選新竹市長，遭起訴後，民眾黨主席柯文哲還力挺高捍衛清白，不過，同樣遭貪污案纏身的前台北市議員林穎孟卻在2022地方大選落選。對此林穎孟日前也在臉書曝露心聲，質疑柯文哲及其黨羽「如何攻擊我、未審先判我的呢」，更直呼自己的案件是冤案。
記者林怡昕／台北報導
高虹安在擔任立委期間，被踢爆涉嫌詐領助理費，以及資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署日前偵查終結，以貪污等罪起訴高虹安、助理等5人。林穎孟日前在臉書表示，高虹安等5人被起訴，因助理被迫上繳助理費、有私用、有挪民眾黨使用，柯文哲辦公室說，捍衛高虹安清白。
林穎孟直言，對比去年，「柯文哲及其黨羽，如何攻擊我、未審先判我的呢？」自己的冤案，一，沒有一個助理上繳、二，當然也不可能發生私用、三，每個助理都有工作成績。
林穎孟說，因其中一位助理兼職，檢察官起訴了自己，及助理兼職公司的葉姓負責人，因其中一位助理離職補休期間仍領有月薪，又遭檢察官起訴，「檢察官聽信了某位陷害人推測捏造我動機之單方證詞，定罪於我」，甚至要看報紙才知道自己的「犯罪動機」，孤身為自己辯護。
「如果民眾黨人或任何柯文哲的支持者，認為我有罪，那此時又為何認為高虹安無罪呢？」林穎孟表示，從政僅六年，感慨良多，此時只感謝所有攻擊過、詆毀過自己的人們。