逛全家見「好市多專區」！商品比價會員嚇：年費沒白繳 優勢曝光
美式賣場好市多因為推行會員制的關係，因此還是有不少人沒有申辦會員，認為逛其他連鎖大賣場就足夠，不過好市多因為販售許多其他賣場沒有賣的東西，因此也是有會員價值所在。然而，近日就有網友在逛全家時，意外發現店內竟然有設置「好市多生活專區」，販售了許多零食、生活用品等等，引起一陣討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品資訊共享」貼文指出「在全家看到的！不用去好市多、不需要會員卡，也可以買到好市多商品耶」只見貼出的照片，全家店內設置「好市多美式生活專區」，販售許多好市多獨有的食物，例如有名的「薯格格」、「Angie's 鹹甜爆米花」以及許多家庭號的零食以及衛生紙等等。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「跟好市多售價相比比較貴，全家賣的真的是方便」、「全家當然要賣貴一點，不然好市多的會員費是繳爽的」、「會費沒有白繳啦，超商賣的就是貴蠻多的」、「以沒有卡算起來算差不多啦！還有一趟油錢、年費之類的」、「貴很多，但突然想吃的人可以買一下」、「比好巿多貴很多，但不是常需要買的話，好像還是可以買」。
綜合網友意見，不少擁有好市多會員的網友表示「果然有收會費就是能降低售價不少，全家雖然有販售同樣的品項，但是價格絕對比好市多來得貴上許多，如果只是應急的話，全家賣得是便利」，也有人表示可以省下不少錢，畢竟每次去好市多都會失心瘋買了一堆「不屬於本次採購名單的東西」，讓許多會員莞爾一笑。
而《NOWnews》記者也實際到好市多線上購物官網進行比較，像是一整桶的「科克蘭杏仁巧克力 」，好市多官方售價寫529元；而全家販售的是599元，貴了70元；西雅圖即溶約克夏奶茶，好市多官網則賣529元一箱；全家則是販售619元，同樣是貴上90元。不過超商賣得是便利，就看消費者怎麼取捨囉！