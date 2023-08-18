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限塑「新」上路！竹市府：10/1起飲料店禁用塑膠一次用飲料杯

▲今年10月1日起，新竹市轄內連鎖飲料店及非連鎖飲料店，不得提供塑膠一次用飲料杯，其中也包含生物可分解塑膠材質的PLA及保麗龍杯，均不得提供。（圖／新竹市政府提供）
▲今年10月1日起，新竹市轄內連鎖飲料店及非連鎖飲料店，不得提供塑膠一次用飲料杯，其中也包含生物可分解塑膠材質的PLA及保麗龍杯，均不得提供。（圖／新竹市政府提供）

記者李春台／新竹報導

新竹市政府推動源頭減塑，配合行政院環保署限塑政策，今年10月1日起，新竹市轄內連鎖飲料店及非連鎖飲料店，不得提供塑膠一次用飲料杯，其中也包含生物可分解塑膠材質的PLA及保麗龍杯，均不得提供。市府提醒業者遵守政策，如有違反情事，將依廢棄物清理法處新台幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。 

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市長高虹安表示，新竹巿為科技都巿，在高度科技發展的同時，更應重視環保、節能減碳與提高環境品質。響應國際減塑趨勢，市府從源頭減少使用一次性塑膠產品，進而減少塑膠衍生的環境污染，採「生產端、消費端」雙軌併行，業者不得提供塑膠一次用飲料杯，民眾落實「自備、重複、少用」減塑新生活運動，共同打造健康安心、宜居永續的城巿。 

環保局長江盛任表示，環保署於111年4月28日公告訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，其中有關飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯的實施日期，由縣市主管機關提報，經環保署核准後發布實施。環保局今年已召開4場研商說明會，分批邀集飲料店業者，宣導法規目的、內容、罰則，商討預計實施日期、問題及解決方法，以利業者於緩衝期間消化庫存塑膠一次用飲料杯。 

環保局說明，依「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，其塑膠一次用飲料杯定義為以塑膠製成之一次用飲料杯，也包含生物可分解塑膠PLA，請業者特別注意。法規中飲料店定義指從事茶、咖啡或冷熱飲等飲料販售或調理供應顧客飲用之行業，茶飲店、咖啡店、冷熱飲店及攤商（舖、販）均屬之。 

環保局指出，新制上路前，已針對轄內飲料店家640家，逐店查核及提醒業者確實配合一次用飲料杯減量政策，目前已完成200家次，除今年10月1日起飲料業者不得提供一次用塑膠飲料杯規定外，連鎖飲料店應於營業場所明顯處，標示「自備飲料杯省＿元」字樣，其價差至少5（含）元以上。 

環保局表示，未帶自備杯時，可至環保署一次用產品宣導網站https://hwms.epa.gov.tw/dispPageBox/shop/shopCP.aspx?ddsPageID=REUSABLECUP&，查詢提供循環杯服務門市，透過借用循環杯喝飲料，還可以減塑做環保，為環境盡一份心力。

環保局提醒，地球需要大家共同愛護，鼓勵民眾養成自備容器的好習慣，減少產生一次性垃圾，推動全民綠生活運動，強化一般廢棄物減量，對環境盡一份心力，同步落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產，讓新竹市朝幸福友善家園持續邁進。

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