好市多進口乾酪綜合包檢出農藥環氧乙烷 高市衛生局要罰
好市多股份有限公司近期向食藥署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」產品一批 （產地：美國，規格：910公克／包），經邊境查驗檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide,EtO）與規定不符，該批產品禁止輸入，高雄市衛生局除責令好市多公司通知全台賣場預防性下架停止販售該項產品外，也將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定暨同法第44條規定裁處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
記者鄭婷襄／高雄報導
好市多進口「Sonoma精選乾酪綜合包（有效日期2023/10/19）」檢出殘留農藥環氧乙烷，高雄市衛生局於本（8）月8日接獲食藥署通知隨即派員至高雄市2家賣場啟動後市場查核，現場抽驗4件不同效期產品送驗，並且責令好市多公司通知全台賣場預防性下架停止販售該項產品。
檢驗結果3件未檢出，1件（有效日期2023/10/19）」檢出殘留農藥環氧乙烷0.2mg/kg（規定不得檢出），該效期不合格產品進口2,120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2,021包；高雄市衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定暨同法第44條規定裁處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並令好市多公司主動通知消費者辦理回收作業，違規產品依法沒入銷毁。
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