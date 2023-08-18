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高虹安用公積金買冰箱、咖啡機　立委諷太瞎：要用就該自己花錢買

▲新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領立院助理費案，日前遭到北檢以貪汙罪起訴。（圖／記者呂炯昌攝）
▲新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領立院助理費案，日前遭到北檢以貪汙罪起訴。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌、余祥、陳佩君／台北報導

新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領立院助理費案，日前遭到北檢以貪汙罪起訴，高虹安利用助理加班費成立公積金，公積金支出還包含冰箱、咖啡機等。高虹安昨日接受政論節目專訪喊冤表示，「沒規定買冰箱要立委出錢」，但檢察官認為這是委員要負擔的，她只能尊重。不過，包括立委與資深國會助理今（18）日都認為，辦公室冰箱與咖啡機的費用不該由助理埋單。

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民進黨立委莊瑞雄表示，高虹安的帳應該去問國民黨前新竹市議員的林耕仁當初細目如何，外界霧煞煞，是林耕仁說要送到檢調單位，至於立法院要用公積金買冰箱、咖啡機，他連聽都沒聽過。

莊瑞雄也提到，每個委員辦公室大家都有冰箱，不夠外面還有大冰箱，為什麼需要用公積金？立委想要有更好的享受，自己就要拿錢出來，尤其是助理再從腰包掏錢助理也會不開心。

《NOWnews今日新聞》詢問朝野立委辦公室，一名民進黨立委辦公室助理表示，辦公室的咖啡機是由委員自行添購，至於冰箱部分，一台是沿用上屆立委留下、一台也是自費；另一名民進黨立委辦公室助理表示，冰箱、咖啡機預算也非從公費而來，同樣也是委員自費。

一名國民黨資深立委助理表示，立委買冰箱、咖啡機等用品，當然都是要自費處理，沒聽過用公積金購買，至於所謂裝潢費是給辦公室添置像是辦公桌、椅子等家具類的產品。高虹安稱自己不知道哪些東西要自己購入，或許情有可原，畢竟立委可能不會知道這麼細節的事情，但不能做的事情就是不能。

一名曾待過親民黨，現為藍營國會資深助理表示，立院的冰箱與咖啡機都是委員自己想辦法買，不夠用外面也有立院的公用冰箱，從沒聽過用公積金買冰箱這種事。

另一名資深國會助理表示，立院每一任立委會編列30萬的裝潢費用，辦公室採購項目包括5張桌子、5張椅子、2台筆電與iPad，採購是憑單據核銷，上面也會貼有財產貼紙，委員卸任後都要繳回，也沒聽說過用公積金買咖啡機、冰箱這種事。

根據資深立院幕僚指出，新一屆立委進入立法院後，都有一筆經費裝修辦公室，另外，每個月委員都有辦公費，由於冰箱、咖啡機不是硬性規定要買，因此相關預算交由辦公室自由運用。

▲立院茶水間公用冰箱。（圖／記者陳佩君攝）
▲立院茶水間公用冰箱。（圖／記者陳佩君攝）

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