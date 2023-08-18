高虹安用公積金買冰箱、咖啡機　立委諷太瞎：要用就該自己花錢買

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莊瑞雄也提到，每個委員辦公室大家都有冰箱，不夠外面還有大冰箱，為什麼需要用公積金？立委想要有更好的享受，自己就要拿錢出來，尤其是助理再從腰包掏錢助理也會不開心。
《NOWnews今日新聞》詢問朝野立委辦公室，一名民進黨立委辦公室助理表示，辦公室的咖啡機是由委員自行添購，至於冰箱部分，一台是沿用上屆立委留下、一台也是自費；另一名民進黨立委辦公室助理表示，冰箱、咖啡機預算也非從公費而來，同樣也是委員自費。
一名國民黨資深立委助理表示，立委買冰箱、咖啡機等用品，當然都是要自費處理，沒聽過用公積金購買，至於所謂裝潢費是給辦公室添置像是辦公桌、椅子等家具類的產品。高虹安稱自己不知道哪些東西要自己購入，或許情有可原，畢竟立委可能不會知道這麼細節的事情，但不能做的事情就是不能。
一名曾待過親民黨，現為藍營國會資深助理表示，立院的冰箱與咖啡機都是委員自己想辦法買，不夠用外面也有立院的公用冰箱，從沒聽過用公積金買冰箱這種事。
另一名資深國會助理表示，立院每一任立委會編列30萬的裝潢費用，辦公室採購項目包括5張桌子、5張椅子、2台筆電與iPad，採購是憑單據核銷，上面也會貼有財產貼紙，委員卸任後都要繳回，也沒聽說過用公積金買咖啡機、冰箱這種事。
根據資深立院幕僚指出，新一屆立委進入立法院後，都有一筆經費裝修辦公室，另外，每個月委員都有辦公費，由於冰箱、咖啡機不是硬性規定要買，因此相關預算交由辦公室自由運用。
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