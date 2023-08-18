水煮蛋超難剝！她「去殼剩蛋黃」臉綠 內行1招秒脫落：蛋商教的
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎。近日就有網友煮了大量的水煮蛋，結果剝完之後可以說是體無完膚，上網請益「剝殼的神招」方法，引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在家常菜貼文指出「請教各位大神，水煮完泡冷水為什麼還會這樣，是冷水泡不夠久嗎？」只見貼出的照片，大量的水煮蛋已經剝好放在盤中，不過放眼望去，可以說是慘不忍睹，沒有半顆水煮蛋的形體完整，甚至有些根本已經剝殼剝到快要只剩下蛋黃。
貼文一出，不少網友紛紛回應「蛋買回來，放常溫3至5天，尤其是小顆的蛋，殼比較厚，要放至少5天再進冰箱，煮水煮蛋才不會黏殼」、「感覺是蛋太新鮮，買回來要放個三天再煮喔」、「太新鮮的蛋真的都這樣，剝到非常厭世」、「蛋剛買來要放2天以後再煮就不會了，賣蛋攤販老闆教的，煮完泡冷水輕鬆脫落」、「蛋農說雞蛋太新鮮也不好剝」。除此之外，也有不少人表示「要稍微煮熟一點，·不然蛋白沒有熟透也會很難剝喔！」
而對於雞蛋太新鮮會影響剝殼的事情，過去農委會畜產試驗所就曾經表示，很新鮮的雞蛋由於水分比較大，蛋白和蛋殼之間緊緊地貼在一起，所以煮好之後很難剝下，建議購買後放置室溫2至3天讓它消水失重，之後再進行水煮就比較不會黏殼！因此如果有同樣困擾的民眾，下次雞蛋買回不妨別急著煮喔！