巷仔內／恆大在美國申請破產保護！看盡「中國房市的一生」辛酸淚

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恆大集團在今年7月補發了2021年和2022年的財報，近兩年合計虧損8120億元，截至2022年末，負債總額為人民幣2.44兆元，約新台幣10.3兆元。恆大在香港上市的股票早在2022年3月就暫停交易，市場擔憂恆大集團已經好似風中殘燭，而最新傳出的在美國申請破產保護，更宛如替恆大敲響喪鐘。
不過，破產保護其實不等於破產清算，恆大集團或許真的已經「死透」，但在美國申請破產保護卻並非「恆大已死」的證據。公司若宣告破產，進入破產清算程序，則所有的業務都必須停止，相當於公司已經結束經營。而申請破產保護，公司仍能繼續經營下去。
破產保護是陷入財務危機的公司爭取時間的手段，在一定期間內保護其資產免受債權人的侵害或扣押，並進行重整。《星島日報》訪問香港金融學者李兆波，李兆波認為破產保護是債務緩衝的高招，而《BBC》引述中國律師劉澤楓與李海權的看法，均認為申請破產保護是為了尋求重整與債權人達成協議，目的就是為了避免遭到破產清算。不過別忘了，雷曼兄弟也曾申請過破產保護，但最終無法重整完成依舊只能破產清算。
恆大為何不在中國申請破產保護？
明白了破產保護與破產的不同後，下一個疑問很快又會浮出：恆大集團為何不在中國境內申請破產保護？如同專家所說，破產保護是為了公司「起死回生」的努力，那麼為何不在中國申請？
《香港01》認為這是因為美國的破產法較為完善，第15章就是專門為外國企業而設，有助於確保跨國公司在相關案件中，涉及的債權人和債務人都能獲得公正公開的對待。《香港01》也指出，中國的破產保護仍不夠成熟，往往公司想要破產重組，卻很容易直接進入到破產清算，市場大眾、政府部門到司法機構，對破產重組的認識不足，導致重整很難成功。
而《星島日報》的說法更為直接，指出一旦恆大在中國申請破產重組，很可能就會掀起市場恐慌，引發動蕩，大批擔心自己買下的房產成為爛尾樓的民眾，恐怕沒心情深究破產保護與破產的差異，屆時造成的社會危機乃至於政治危機，就不是商業層面與法規層面能夠對付得了，絕非目前如履薄冰的中國房市能夠承受。
對北京來說，問題從來不在經濟、而是政治
恆大爆出財務危機後，過去這幾年早已「半死不活」，若北京當局認定恆大集團「大到不能倒」，願意出手拯救，那恆大的重整計畫自然仍有可能成功。反之，若北京束手旁觀，那恆大集團也就是多吊著一口氣，10.3兆元的債務巨坑在如今陷入衰退的中國房市根本無法填平。
但是北京有餘力拯救恆大嗎？在碧桂園與中植集團接連爆雷後，中國政府還能承接多少房市的不良資產？尤其中國經濟持續下行，地方政府也已債台高築，《路透社》報導分析，中國經濟這波危機沒有特效藥，既然沒有快速解決之道，北京索性選擇繼續觀望，一方面喊話會援助陷入困境的企業，一方面不再公佈青年失業率的統計。《彭博社》報導披露，警方特別聯絡上踩雷中植集團金融產品的投資人，叮嚀他們保持耐心，不要抗議。與其解決難以解決的經濟問題，不如先維穩，解決可能會提出問題的人。
中共中央機關刊物《求是》15日刊出習近平的演講，也可看出蛛絲馬跡。習近平呼籲大眾保持歷史耐心，不要只是「追求短期的物質富足」，要放眼長期目標，穩中求進。更重申「中國式現代化」在於追求共同富裕，倡導人與自然和諧共生，而「西方式現代化」追求資本利益最大化，呈現出資本貪婪、物質主義膨脹、精神貧乏等痼疾。
習近平或許會這麼想，放手讓一間在美國申請破產保護的中國公司倒閉，說不定更符合「中國式現代化」的精神？恆大集團能否起死回生，其實關鍵並不在於美國法院，能夠決定恆大破產與否的，一直都是北京。中國房市曾經隨著中國崛起享盡繁榮，如今急遽衰敗，北京的無心或無力相助，不免讓人替那些面臨爛尾樓危機的大眾感到辛酸。