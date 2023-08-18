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好市多再出包！大蒜調味粉檢出農藥殘留　下架363罐

▲好市多台中南屯分公司的McCormick大蒜綜合香料調味粉，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1(mg/kg)，與規定不符，依規定全數下架。（圖／台中市衛生局提供）
▲好市多台中南屯分公司的McCormick大蒜綜合香料調味粉，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1(mg/kg)，與規定不符，依規定全數下架。（圖／台中市衛生局提供）

記者孫唯容／綜合報導

台中市食品藥物安全處主動執行美國進口香辛料調味粉抽驗專案，抽驗好市多台中南屯分公司的McCormick大蒜綜合香料調味粉，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1(mg/kg)，與規定不符，依規定全數下架外，也移請源頭進口商（好市多高雄總公司）所轄高雄市政府衛生局依規處辦，市府將持續滾動式調整後市場監測的抽驗項目，加強食安把關。對此，台中市兩家好市多共已下架363罐，並持續回收中。

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食安處表示，有鑑於好市多輸入油漬乾酪邊境檢出環氧乙烷事件，經風險評估後，發現美國進口的香辛料調味粉被驗出環氧乙烷的風險較高，故啟動販售端美國進口香辛料調味粉抽驗專案，共抽驗5件，檢驗結果8月11日出爐，於好市多台中南屯分公司抽驗的McCormick大蒜綜合香料調味粉，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1(mg/kg)，與我國規定不得檢出的規定不符，目前已發函進行相關處辦的行政程序中，另業者可於文到15日內，提出申請複驗。

食安處說明，台中市兩家好市多分公司共已下架McCormick大蒜綜合香料調味粉產品363罐(每罐637克，約231.2公斤)，目前持續進行回收中，如後續複驗結果仍檢出不符規定，則涉違反食安法第15條第1項第5款規定，可處以6萬以上、2億元以下罰鍰。

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