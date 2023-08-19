幼幼版山道猴子！5歲女童飆滑步車 超帥「卡普」影片驚呆46萬人
「2023中信風之盃滑步車大賽」日前在南港中國信託金融園區登場，當中5歲女童組決賽短短1分7秒影片讓人驚得掉下巴！只見12名進入決賽的女選手在起跑聲響起、柵欄放下那刻，拚命地往前衝刺，穿著粉色T恤的小選手一路飆速領先，超快「卡普」壓彎瞬間讓人驚呼連連。影片4天已吸引超過46人次觀看。
記者徐銘穗/綜合報導
Bixbi Bikes Taiwan日前將「2023中信風之盃滑步車大賽」影片上傳臉書粉專，影片中只見起跑聲倒數、柵欄放下瞬間，12名進入決賽的5歲女童邁開不乏，奮力往前衝刺，主持人大喊「GO GO GO！」、現場圍觀加油團也大喊「加油！」、「快點！」氣氛十分熱烈。
短短1分7秒影片讓人看得血脈噴張！網友紛紛留言「才5歲戰鬥力十足、好療癒喔！」、「超厲害」、「好療癒」、「大家都好認真喔！超強的！」、「5歲？好猛！」
Bixbi Bikes Taiwan告訴《NOWnews今日新聞》說，此次參加5歲組比賽共有130名小選手，女生佔其中1/4。影片是5歲女童組的總決勝賽，12名最強5歲女童同場競速。
滑步車（Push Bike），是一種鍛鍊兒童平衡能力的騎行單車，相較自行車而言，滑步車少了踏板、鏈條，也沒有輔輪，看起來就像一輛「沒有腳踏板」的腳踏車。職能治療師張卲如曾表示，滑步車對肢體發展、訓練注意力都是好處多多，可提升心肺功能、增進下肢肌耐力等。一般建議適用年齡為2到5歲，身高超過120公分則不建議再騎乘。