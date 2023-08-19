私立大學一堆沒人！這間掛紅布條「招生率100%」驚呆　內行揭優勢

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貼文一出，不少內行網友表示「理工科優勢的學校，很多人搶念的」、「外商、科技業超多中原人」、「就學長姐在業界風評還不錯啊」、「老牌的私校+理工科優勢」、「老牌私校加上地理位置好，贏過一堆偏僻的國立大學吧」、「國立本來就很多後段該淘汰，留存有競爭力的公私立才是重點」。
然而根據大學考試入學分發委員會公告之資料，全國招生缺額6464名，有29校有缺額，其中絕大多數為私立大學；但同樣是私立的中原大學，112學年度學士班所有招生管道名額共3066人，分發入學招生名額900，缺額0，招生達成率100%，在這少子化的世代，成績確實令人驚艷。
事實上，中原大學其實就是知名實況主「統神張嘉航」的母校，過去也有許多傑出校友從此畢業，政壇包括嘉義縣長翁章梁、國民黨立委呂玉玲、民進黨立委莊競程；演藝圈則有宇珊、F.I.R.團長陳建寧等等。
中原大學校長李英明就曾表示，中原大學從理工起家，至今已發展成擁有八個學院的綜合大學，2022年成立全國第一個「智慧運算與量子資訊學院」，攜手台灣富士通及台塑公司合力推動前瞻技術與跨域整合之量子科技研發；我們一直在培育半導體人才方面也努力不懈，結合半導體領先企業成立人才推動聯盟，下一步規劃成立「半導體產業學院」，誓言成為台灣半導體產業的「人力銀行」。