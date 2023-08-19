山道猴子作者起底！2年前受訪影片挖出 觀眾看懂了：難怪這麼真
《山道猴子的一生》在推出一個多月之後瞬間爆紅，短短三天就增加了超過400萬觀看，話題不斷，也讓許多好奇這位有才的創作者「Eric Duan」有何來歷！然而近日，就有網友挖出，其實早在2年前，他就曾經在影片當中暢談車圈的亂象，分享了血淋淋的案例，吸引不少網友朝聖表示「難怪影片這麼寫實啊！」
記者張嘉哲/綜合報導
最近經營YouTube頻道「約會診療室TV」的Max突然拍片聊到《山道猴子的一生》，表示「如果你是主角，該如何面對感情世界的傷害與信任？」沒想到影片一開始，他就揭露「其實這個是我弟弟的作品，早期的時候弟弟Eric Duan都會入鏡分享許多車圈的真實故事」。
而網友也翻出「Eric Duan」和哥哥Max的合作影片，發現Eric在影片上分享「我們機車的圈子啊，就是不知道為什麼，長年以來就很多亂象，而愛騎車且騎重車的女生本來就很少，女生在這種圈子就是Unicorn（獨角獸），但也因為如此，只要女生騎重機出現時，就好像捕蠅紙一樣，男生會全部爭先恐後地撲上去，所以車圈中常常出現渣女利用男人，繼而產生糾紛的情形」。
「Eric Duan」也說，因為車圈男女比例懸殊的關係，所以才會有這種「感情糾紛、詐騙」的問題產生，男方會付出過多的包括勞力、時間、金錢之類的。而哥哥Max聽完後則給出建議表示，應該設立「倒數計時器」，即便女生是連環騙子也有愛情需求，可以在過程中找尋吸引她的方法，但如果投資的時間、金錢到達停損點，可以提出條件交換或選擇離開。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「現在終於知道為什麼影片如此寫實了，Eric Duan看太多了」、「太神啦！竟然是Max的弟弟！好猛」、「Eric 就是看太多了，才能夠這麼精準的描繪故事，真的有夠讚」、「原來兩年前就分享過了，現在只是做成動畫，給推」。